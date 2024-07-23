В России озаботились запретом пропаганды разводов вслед за чайлдфри

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец призвала на законодательном уровне запретить на территории России пропаганду разводов и семейного одиночества. С таким предложением она обратилась в Госдуму к вице-спикеру Анне Кузнецовой.

"В настоящее время в обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества (синглтон) и отказа от традиционных семейных ценностей. Эта тенденция особенно опасна для детей, которые формируют свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте", — написала Волынец в обращении на имя Анны Кузнецовой.

Детский омбудсмен обратила внимание на то, что сегодня в России значительно уменьшилось число родившихся малышей — на 2,1%. Количество разводов же на 3,5% превышает показатели по браками. Например, развестись успела 271 тысяча семейных пар, а вступили в брак 260 тысяч.

"Принимая во внимание неутешительную статистику, обращаюсь к вам с инициативой о запрете пропаганды разводов и синглтона в Российской Федерации", — подчеркнула Волынец.

В будущем законопроект может включить запрет на рекламу и публичные кампании, которые подчеркивают преимущества развода или одинокой жизни, создание программ, направленных на укрепление брачных отношений и понимания между супругами. По словам уполномоченный по правам ребёнка, обсуждение данной темы в Госдуме станет важным шагом на пути к улучшению социальной ситуации в стране.