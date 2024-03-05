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5 марта, 20:50

Налог на отсутствие детей: Психолог придумал оригинальный способ повысить рождаемость

Психолог Деулин: Чтобы повысить рождаемость, нужен налог на отсутствие детей

Идеология чайлдфри (отказ от рождения детей) представляет угрозу для традиционных ценностей в России и препятствует увеличению рождаемости в стране. Для борьбы с таким явлением нужно ввести налог на отсутствие детей по примеру того, как это было в СССР.

"Мы неоднократно проводили исследования, связанные с феноменом чайлдфри — сознательным отказом от детей, и пришли к выводу, что данная субкультура представляет огромную опасность для нашего традиционного общества", — заявил декан факультета "Экстремальная психология" Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин в беседе с "Газетой.ru".

Причём иногда это даже может принимать достаточно радикальный характер — выражение ненависти ко всем детям. В научной литературе такое явление называется "чайлдхейт". Неприязнь в таких случаях проявляется не только к детям, но и по отношению к беременным и родившим женщинам, отметил эксперт. По его словам, борьба с явлением чайлдфри должна иметь мягкий и поступательный характер.

"Вместе необходимо эффективно воздействовать на те организации и граждан, которые распространяют деструктивный контент, пропагандируют бездетность. В советское время, например, существовал налог на отсутствие детей", — подчеркнул специалист.

Он призвал тщательно изучить весь накопленный опыт, в том числе и зарубежный. При этом эксперт уверен, что помимо экономического содействия следует также прибегнуть к психолого-педагогическим инструментам.

"Возникает обоснованная необходимость разработки психолого-педагогической программы, целью которой является повышение привлекательности семьи, рождаемости и воспитания детей. Молодёжи необходимо объяснять ценность семейных отношений, демонстрировать правильный пример", — пояснил психолог.

Кроме того, он уверен, что также важно услышать мнение молодёжи в этом вопросе. Принуждение, "охота на ведьм" и составление директивных планов по деторождению, по словам Деулина, успеха точно не принесут.

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А ранее психолог рассказала, почему отдых в чайлдфри-отеле не противоречит нормам морали в обществе. По мнению эксперта, люди, желающие, чтобы их отпуск прошёл без какого-либо присутствия детей, имеют на это полное право.

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Владимир Озеров
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