Психолог успокоила, что отдых в чайлдфри-отеле не противоречит моральным нормам

Нехилую популярность в России и за рубежом приобретают отели с пометкой "Без детей". О том, правильно ли отдыхать в таких гостиницах с моральной точки зрения, рассказала психолог Наталия Варская в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Важность роста количества семей с детьми не должна подменять качество воспитания. Есть немало семей, в которых воспитанием занимаются своеобразно либо не занимаются вообще. В результате общество получает молодёжь, не имеющую понятия о правилах хорошего тона, о чувстве такта", — считает Варская.

По её словам, родители готовы повесить воспитание ребёнка на кого угодно, кроме самих себя. Иногда в театрах, ресторанах или в санаториях можно встретить детей, которые не обучены учитывать интересы окружающих людей, у них напрочь отсутствует понимание того, как нужно вести себя в обществе, возмущается психолог. Такие дети ведут себя шумно, устраивают пакости, мешают взрослым наслаждаться отдыхом.

По мнению психолога, нет ничего зазорного в том, что некоторые люди хотят полноценно отдохнуть от работы, детей или внуков. Они должны иметь право на такое времяпрепровождение. Спор был бы уместен, если бы для отдыхающих с детьми вообще не существовало отелей. Однако речь идёт только о том, что должны существовать отели для желающих отдохнуть без несовершеннолетних, отметила она.

Никто не обязан тратить своё время, силы и нервы на возню с чужими детьми, предоставляя им развлечения в вагоне, самолёте, на пляже или в отеле. Эта обязанность целиком кладётся на плечи родителей. Если они хотят вырастить свободную (как им кажется) личность, то такими воспитательными экспериментами следует заниматься подальше от других людей, самостоятельно сталкиваясь с итогами такого "невоспитания", подчеркнула эксперт.

"Если кто-то подумает, что психолог не разбирается в вопросах детства, то сообщаю, что я вырастила троих детей-погодок, что у меня два внука и внучка, а воспитаны они так, что стыдно за них никогда не было ни в каком их возрасте", — добавила она.