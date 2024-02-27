Волочкова заявила, что больше не хочет рожать, и назвала детей обузой

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что самая большая любовь в её жизни — это творчество, в него она влюблена с пяти лет. А вот идеального мужчину знаменитость пока ещё ищет, но рожать детей от него не планирует. Зато готова полюбить ребёнка избранника как своего.

"Мне зачем рожать ещё ребёнка? Я хочу сказать, что не если, а когда я встречу мужчину своей мечты и у него будет ребёнок, то своим отношением к его ребёнку я покажу настолько верность и доверие к человеку, что это будет круче, чем выносить и родить", — отметила балерина в беседе с телеканалом "360".

Волочкова рассказала, что во время беременности выходила на сцену, а репетиции продолжила уже на следующий день после рождения дочери Ариадны. По словам балерины, если у избранника не будет детей, это не станет для неё проблемой.

"Я ему скажу, что мой ребёнок — это моё творчество. И мужчина моей жизни, который будет любить меня, он примет любые обстоятельства моей жизни. Вы считаете, что рождение ребёнка — это скрепление семьи? Нет, это обуза", — призналась артистка.

Анастасии Волочковой 48 лет. В 2005 году она родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Примерно через год пара рассталась.