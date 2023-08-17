"Взлом в голове": В Роскомнадзоре объяснили, в чём опасность чайлдфри и ЛГБТ

Идеологии чайлдфри и ЛГБТ разрушают общественное восприятие, считает руководитель Роскомнадзора Андрей Липов. Такое мнение он озвучил во время выступления на круглом столе "Цифровая трансформация общества и её влияние на национальную безопасность и социально-экономическое развитие" в рамках форума "Армия-2023".

"То, что мы говорим про чайлдфри, ЛГБТ, — это на самом деле взлом в голове тех призм восприятия, которые ограничивают проникновение в умы людей той информации, которая, по сути, будет в последующем разрушать её и их самих, и общество", — отметил Липов.

Он считает, что нужно защищаться от идей, навязанных России, причём делать это, развивая традиционные ценности, которые закладываются в том числе дома и в школе.