"Взлом в голове": В Роскомнадзоре объяснили, в чём опасность чайлдфри и ЛГБТ
Глава Роскомнадзора Липов: Чайлдфри и ЛГБТ взламывают общественное восприятие
Идеологии чайлдфри и ЛГБТ разрушают общественное восприятие, считает руководитель Роскомнадзора Андрей Липов. Такое мнение он озвучил во время выступления на круглом столе "Цифровая трансформация общества и её влияние на национальную безопасность и социально-экономическое развитие" в рамках форума "Армия-2023".
"То, что мы говорим про чайлдфри, ЛГБТ, — это на самом деле взлом в голове тех призм восприятия, которые ограничивают проникновение в умы людей той информации, которая, по сути, будет в последующем разрушать её и их самих, и общество", — отметил Липов.
Он считает, что нужно защищаться от идей, навязанных России, причём делать это, развивая традиционные ценности, которые закладываются в том числе дома и в школе.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отменить её ценности. Он отметил, что любовь к Родине и стремление защитить страну от врагов основаны на нашей преданности близким.
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