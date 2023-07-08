Медведев: Россия никому не позволит отменить её ценности и продолжит их защищать

Россия продолжит защищать свои ценности и бороться за благополучие своих граждан. Об этом по случаю празднования Дня семьи, любви и верности заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мы не вправе позволить кому-либо отменить наши ценности. Поэтому мы продолжим защищать всё самое дорогое, что у нас есть, — своё Отечество, благополучие наших семей, наших детей, всех близких нам людей", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам политика, любовь к Родине и стремление защитить страну от врагов основаны на нашей преданности родным и близким, заботе о них, а также на взаимном уважении и поддержке.

"Пример любви, стойкости и верности показали почти девятьсот лет назад святые благоверные Пётр и Феврония. Будем достойны их", — добавил Медведев.