Медведев: Россия никому не позволит отменить её ценности и продолжит их защищать
Россия продолжит защищать свои ценности и бороться за благополучие своих граждан. Об этом по случаю празднования Дня семьи, любви и верности заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мы не вправе позволить кому-либо отменить наши ценности. Поэтому мы продолжим защищать всё самое дорогое, что у нас есть, — своё Отечество, благополучие наших семей, наших детей, всех близких нам людей", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам политика, любовь к Родине и стремление защитить страну от врагов основаны на нашей преданности родным и близким, заботе о них, а также на взаимном уважении и поддержке.
"Пример любви, стойкости и верности показали почти девятьсот лет назад святые благоверные Пётр и Феврония. Будем достойны их", — добавил Медведев.
Напомним, 8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. По мнению политолога Виктории Карповой, в нашей стране традиционная семья переживает ренессанс: возрождается звание "Мать-героиня", учреждаются праздники вроде Дня матери или Дня отца, которые укрепляют этот институт и повышают его значимость.
VK / Дмитрий Медведев