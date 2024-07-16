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16 июля, 19:23

В России супруги при разводе впервые делили не имущество, а эмбрион

В России суд рассмотрел дело экс-супругов, деливших эмбрион при разводе

В России супругам при разводе пришлось делить эмбрион. О таком уникальном случае рассказали в юридической службе "Единый центр защиты".

Как рассказали юристы в беседе с "Газетой.ru", биологическим путём супруги завести ребёнка не смогли, поэтому было принято решение прибегнуть к процедуре ЭКО. Они обратились в клинику, однако после первой подсадки эмбриона беременность не наступила.

Из-за неудавшейся попытки специалисты создали новые эмбрионы. Экс-супруги подписали информированное добровольное согласие на проведение консервации и хранения биоматериала.

В начале 2024 года пара решила развестись. Мужчина захотел расторгнуть договор с клиникой, опираясь на нежелание использовать эмбрионы. Но клиника отказалась разрывать отношения между сторонами. Кроме того, бывшая супруга пошла в суд с просьбой признать биоматериал донорским и пересадить его в матку. Она также попросила взыскать с экс-мужа деньги за создание и хранение "ребёнка в пробирке", так как эти средства ей давала мать. Но иск отклонили.

Юристы спроектировали всевозможные планы, но пришли к одному итогу — утилизации биоматериала, так как при его подсадке к женщине, частная жизнь второго супруга окажется нарушена в связи с понуждением его к родительству. Суд обязал клинику провести ликвидацию эмбриона.

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Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

Александра Мышляева
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