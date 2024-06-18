В РФ в 55 раз выросло число детей, рождённых благодаря репродуктивным технологиям

В России за последние 30 лет число детей, рождённых с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), выросло в 55 раз. В основном речь идёт об экстракорпоральном оплодотворении, которое является самым действенным методом помощи бездетным людям. Как пишет "Газета.ru", такую информацию озвучили учёные Российского государственного социального университета (РГСУ) на Всероссийской научно-практической конференции "Многодетная семья — ключевой ресурс демографического развития".

Уточняется, что на сегодняшний день 46% женщин доверяют ЭКО как действенному методу зачатия. По словам специалистов, это напрямую связано с ростом доверия населения к отечественной медицине. А вот суррогатное материнство из-за правовой неопределённости не так популярно.

"Успешное лечение бесплодия, возможно, не окажет существенного влияния на итоговые цифры демографии, но закрепит в сознании людей значимость для общества полноценной семьи", — отметил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.