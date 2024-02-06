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5 февраля, 23:28

Малыш из пробирки, накачка гормонами и пол ребёнка: Процедура безболезненна

Акушер-гинеколог Криволесова опровергла, что при ЭКО рождаются "дети из пробирки"

У людей сформировалось множество мифов и стереотипов вокруг процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" их развеяла акушер-гинеколог Татьяна Криволесова.

Первое заблуждение состоит в том, что к ЭКО прибегают только люди в возрасте. На самом деле средний возраст людей, которые обращаются к репродуктологам, — 35–37 лет. Кроме того, специалист опровергла, что при этой процедуре используется множество гормонов, которые потом вызывают различные заболевания у женщин.

"В программах вспомогательных репродуктивных технологий существует очень много циклов различных и с применением гормональной терапии, в собственном цикле, когда физиологически идёт созревание доминантного фолликула, который несёт в себе ооцит. Это яйцеклетка. И мы в естественном цикле делаем забор ооцита без применения гормональной нагрузки на пациентку", — сказала заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

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Следующее заблуждение — дети, рождённые путём ЭКО, более слабые и болезненные. Криволесова уверяет, что в её практике не было историй, когда у таких деток присутствовали какие-то особенности развития или они болели чаще остальных. Ещё один миф связан с тем, что родители могут выбрать пол ребёнка при ЭКО. Как отмечает специалист, сейчас нет планов по развитию процедуры в этом направлении. К тому же это не обосновано с точки зрения закона. Неправдоподобна мысль и о том, что ЭКО — это всегда или почти всегда многоплодная беременность.

"Тоже не так. Мы стараемся, конечно, учитывая анамнез пациентки, делать перенос одного эмбриона чаще", — объяснила врач.

Также Криволесова развеяла распространённое мнение, что ребёнок, рождённый путём ЭКО, является "малышом из пробирки". По её словам, стандартным считается стимулированный цикл с применением гормональной терапии. После забора ооциты передаются в лабораторию, где наступает работа эмбриологов. Идёт культивация эмбриона, и чаще всего (на третьи или пятые сутки) женщине делается перенос с помощью катетера в полость матки. Процедура безболезненна, добавила специалист.

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Ранее гинеколог рассказала, что может неблагоприятно повлиять на психику будущей мамы. Это также рискует отразиться на женщинах, планирующих беременность.

Обложка ©

Unsplash / Irwan

Владимир Озеров
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