Репродуктолог назвала обязательное условие для успешного проведения ЭКО

Различные диеты с низким содержанием белка, в том числе веганская, могут привести к серьёзным последствиям в случае беременности при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Об этом "Газете.ru" рассказала врач-репродуктолог Анна Ильина.

Специалист объяснила, чем грозит недостаточное употребление белка женщиной, которая находится на программе ЭКО. По её словам, это может грозить риском гиперстимуляции на этапе стимуляции яичников, так как внутриклеточная жидкость выходит во внеклеточное пространство из-за нехватки белка в сыворотке.

"Всем своим пациенткам (в том числе тем, кто придерживается веганства или вегетарианства) мы рекомендуем употреблять белок — если не в пище, то из изолята белка", — заявила эксперт, отметив, что к мужчинам это также относится из-за снижения способности сперматозоида к оплодотворению яйцеклетки в случае нехватки белка.