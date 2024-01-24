Женщинам объяснили, когда нужно бить тревогу, если не наступает беременность
Гинеколог Шарапова: Если полгода нет беременности, обращайтесь к специалисту
Если беременность не наступает через полгода регулярной половой жизни без контрацепции, стоит бить тревогу. Об этом "Вечерней Москве" рассказала заслуженный врач России, главный врач ГКБ имени В.В. Виноградова, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Ольга Шарапова.
По её словам, в таком случае нужно обследовать репродуктивное здоровье мужчины и более тщательно обследовать женщину. Помешать зачатию может, например, недавно перенесённый вирус.
"Может так оказаться, что беременность не наступила по причине перенесённой ОРВИ или других респираторных заболеваний. В таком случае надо просто подождать, пока репродуктивная функция самостоятельно восстановится в течение шести месяцев", — объяснила гинеколог.
А ранее гинеколог раскрыла, можно ли по форме живота определить пол ребёнка. Если таз узкий, то живот примет острую форму, а если широкий — круглую. Кроме того, на форму может влиять положение, в котором находится плод в матке.
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