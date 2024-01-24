Женщинам объяснили, когда нужно бить тревогу, если не наступает беременность

Если беременность не наступает через полгода регулярной половой жизни без контрацепции, стоит бить тревогу. Об этом "Вечерней Москве" рассказала заслуженный врач России, главный врач ГКБ имени В.В. Виноградова, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Ольга Шарапова.

По её словам, в таком случае нужно обследовать репродуктивное здоровье мужчины и более тщательно обследовать женщину. Помешать зачатию может, например, недавно перенесённый вирус.

"Может так оказаться, что беременность не наступила по причине перенесённой ОРВИ или других респираторных заболеваний. В таком случае надо просто подождать, пока репродуктивная функция самостоятельно восстановится в течение шести месяцев", — объяснила гинеколог.