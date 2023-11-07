Гинеколог рассказала, что может оказать пагубное влияние на психику будущей мамы
Акушер Даниелян: Общество открыто для разговоров о проблемах матерей
Негативная информация о психологических проблемах материнства может пагубно отражаться на женщинах, планирующих беременность. О влиянии открытого обсуждения рассказала акушер-гинеколог Лусине Даниелян.
Если раньше проблемы матери было не принято обсуждать даже в кругу семьи, то сейчас общество открыто для разговоров, отмечает эксперт. По её словам, желание поговорить на такие темы — большая потребность общества. Это вышло из дворов детства и перешло на телевидение и в социальные сети, где люди делятся проблемами, выкладывают статьи и истории из собственной жизни. Однако не всегда информация положительно сказывается на психологическом состоянии потенциальной матери.
"Последние шесть лет в своей практике чаще работаю с беременными пациентками. Однако также есть процент пациенток с невынашиванием в анамнезе (потерями на различных сроках), планирующих беременность. Их собственный опыт уже является для них предиктором потенциальных проблем и часто требует консультации специалистов перед началом нашей с ними работы. Ещё раз напомню, что возможности медицины на данном этапе достаточны, главное — довериться грамотным специалистам", — приводит слова Даниелян RuNews24.
В настоящее время женщины могут рассчитывать на своевременную психологическую помощь, возможности которой постоянно увеличиваются. Посещение психолога, резюмирует акушер, обязательный пункт при ведении беременности.
Ранее Лайф писал, что смерть во время беременности может спровоцировать болезнь сердца. Беременность обостряет любые сердечные патологии, и поэтому в этот период особенно важно не пренебрегать посещением врача.