Гинеколог рассказала, что может оказать пагубное влияние на психику будущей мамы

Негативная информация о психологических проблемах материнства может пагубно отражаться на женщинах, планирующих беременность. О влиянии открытого обсуждения рассказала акушер-гинеколог Лусине Даниелян.

Если раньше проблемы матери было не принято обсуждать даже в кругу семьи, то сейчас общество открыто для разговоров, отмечает эксперт. По её словам, желание поговорить на такие темы — большая потребность общества. Это вышло из дворов детства и перешло на телевидение и в социальные сети, где люди делятся проблемами, выкладывают статьи и истории из собственной жизни. Однако не всегда информация положительно сказывается на психологическом состоянии потенциальной матери.

"Последние шесть лет в своей практике чаще работаю с беременными пациентками. Однако также есть процент пациенток с невынашиванием в анамнезе (потерями на различных сроках), планирующих беременность. Их собственный опыт уже является для них предиктором потенциальных проблем и часто требует консультации специалистов перед началом нашей с ними работы. Ещё раз напомню, что возможности медицины на данном этапе достаточны, главное — довериться грамотным специалистам", — приводит слова Даниелян RuNews24.

В настоящее время женщины могут рассчитывать на своевременную психологическую помощь, возможности которой постоянно увеличиваются. Посещение психолога, резюмирует акушер, обязательный пункт при ведении беременности.