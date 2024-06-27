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В России может появиться закон о запрете пропаганды чайлдфри

Замминистра юстиции Вуколов: В РФ готовят законопроект против идеологии чайлдфри

27 июня, 09:41
В России готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри. Обложка © freepik

В России готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри. Обложка © freepik

В России взялись за создание законопроекта, согласно которому будет запрещена пропаганда образа жизни вне семейных ценностей и без детей. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много", — поделился он.

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Ранее в России высказались за введение налога на отсутствие детей по примеру того, как это было в СССР. Идеология чайлдфри (отказ от рождения детей) представляет угрозу для российских традиционных ценностей и препятствует увеличению рождаемости в стране, пояснили эксперты.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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