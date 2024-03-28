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28 марта, 19:14

Психолог объяснила многодетным и чайлдфри, как перестать спорить друг с другом

Психолог Варская: Многодетным и чайлдфри нужно соблюдать стиль светского общения

Чтобы избежать конфликтов между семьями с детьми и чайлдфри, нужно не нарушать ничьи границы комфорта и сохранять стиль светского общения. Не стоит затрагивать серьёзные темы в разговоре, достаточно быть вежливым и вести непринуждённую беседу. Если соблюдены правила поведения, то и конфликтов не будет, считает психолог Наталия Варская.

"Есть элементарные правила поведения в общественных местах, и детей к этим правилам приучать надо. Если их не нарушать, то конфликтов быть не может: все живут своей жизнью и никто не имеет права втягивать окружающих в свою систему", — объяснила эксперт в разговоре с РИА "ФедералПресс".
Психолог успокоила, что отдых в чайлдфри-отеле не противоречит моральным нормам
Психолог успокоила, что отдых в чайлдфри-отеле не противоречит моральным нормам

Ранее Life.ru публиковал пять приёмов воспитания родителей из СССР, которые помогают вырастить порядочных людей. Современные россияне активно пытаются указать на то, как ужасно воспитывали детей в Союзе. Мол, никакой безусловной любви, "контейнирования" эмоций и заинтересованности в ребёнке. В свою очередь, многие уверены, что "раньше было лучше".

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Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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