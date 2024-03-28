Психолог объяснила многодетным и чайлдфри, как перестать спорить друг с другом

Чтобы избежать конфликтов между семьями с детьми и чайлдфри, нужно не нарушать ничьи границы комфорта и сохранять стиль светского общения. Не стоит затрагивать серьёзные темы в разговоре, достаточно быть вежливым и вести непринуждённую беседу. Если соблюдены правила поведения, то и конфликтов не будет, считает психолог Наталия Варская.