Никакого борща: Вот какие 5 блюд считаются исконно русскими, а вы и не знали

Если обратиться к кулинарным книгам прошлых веков, то можно узнать много интересного. Например, что традиционно русскими блюдами в первую очередь считаются супы: щи, рассольник, солянка, калья, уха, ботвинья и окрошка.

Древнерусская кухня имела свои особенности и традиционные блюда, которые были популярны во времена Древней Руси. Некоторые из них включают: Каша из различных злаков: пшено, ячмень, овёс. Это блюдо было основным на столах древних русичей.

Жаркое: мясо, обжаренное с луком и пряностями, тоже считается распространённым и любимым лакомством.

Рыба как основной продукт питания для жителей прибрежных районов часто готовилась на углях или в печи. Наши предки пусть и не так часто, но иногда всё же готовили и ели блюда из рыбы.

Различные виды хлеба, в том числе квасной, были неотъемлемой частью рациона. Блюда из теста, в том числе и знаменитые пирожки, также постоянно были на столах у наших предков.

Некоторые из представленных блюд отражают особенности древнерусской кухни и культуры. Интересно и то, что до широкого распространения картофеля, примерно после второй половины XIX века, основой русской кухни была репа. Но это далеко не весь список.

Какие блюда были придуманы предками и считаются исконно русскими?

Со временем крестьяне научились выращивать и другие овощи, поэтому блюда на столах стали разнообразней. Давайте вспомним, а какие из блюд в современности можно назвать традиционно русскими. Именно их ждут иностранцы, приходя в наши рестораны. Традиционная кухня часто является частью национальной и культурной идентичности страны или региона и может быть важным элементом национального наследия. Это блюда, методы приготовления и состав которых передавались из поколения в поколение.

Щи

Какие блюда можно считать традиционно русскими? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Щи — это традиционно русский суп, который готовят на квашеной капусте. В составе большинства рецептов этого блюда можно найти такие ингредиенты: капуста, морковь, лук, картофель, мясо (обычно свинина или говядина), иногда добавляют грибы или другие овощи. Щи могут быть различной густоты — от супа-пюре до более жидкого варианта.

Пельмени

Ещё одно блюдо русской кухни. Они представляют собой маленькие клёцки из теста и наполнены начинкой из мяса, лука и специй. Пельмени имеют древние корни и широко распространены в русской, украинской и других кухнях. У иностранцев это блюдо русской кухни часто ассоциируется с домашним уютом и тёплой атмосферой.

Свекольник

Иностранцы в восторге от этих блюд русской кухни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Свекольник — не борщ! Хотя основа в обоих супах одинаковая — свёкла, — в составе свекольника вы не найдёте и грамма капусты. Однако именно свекольник считается не просто самых диковинных блюдом традиционной русской кухни, но и одним из самых лёгких в приготовлении супов. Свекольник можно подавать как горячим, так и холодным — с мясом или по вегетарианскому рецепту.

Пожарские котлеты

Деликатес и особенность русской кухни. По приданию, трактирщица по имени Дарья Пожарская первой додумалась добавить в обычные котлеты хлеб не внутрь, а снаружи. Классический рецепт традиционно русского блюда включает в себя: куриную грудку, обрезки жира с бёдер, перемешанные в равных долях, замороженный кусочек масла, расположенный внутри котлеты, и панировка в виде хлебных сухарей или теста. Пожарская котлета обычно подаётся с гарниром из картофельного пюре или в виде картофельных долек.

Винегрет

Какие блюда непонятны, но сильно любимы у заграничных туристов? Фото © Freepik