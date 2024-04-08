Никакого борща: Вот какие 5 блюд считаются исконно русскими, а вы и не знали
Первые ассоциации с традиционной русской кухней — что у нас, что у иностранцев — вызывают два блюда: блины и борщ. Вот только этот суп не совсем "наш", а помимо тонких лепёшек из теста, которые все готовят на Масленицу, есть и другие классические блюда русской кухни.
Какие блюда считаются традиционно русскими? Обложка © Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk
Если обратиться к кулинарным книгам прошлых веков, то можно узнать много интересного. Например, что традиционно русскими блюдами в первую очередь считаются супы: щи, рассольник, солянка, калья, уха, ботвинья и окрошка.
Древнерусская кухня имела свои особенности и традиционные блюда, которые были популярны во времена Древней Руси. Некоторые из них включают:
- Каша из различных злаков: пшено, ячмень, овёс. Это блюдо было основным на столах древних русичей.
- Жаркое: мясо, обжаренное с луком и пряностями, тоже считается распространённым и любимым лакомством.
- Рыба как основной продукт питания для жителей прибрежных районов часто готовилась на углях или в печи. Наши предки пусть и не так часто, но иногда всё же готовили и ели блюда из рыбы.
- Различные виды хлеба, в том числе квасной, были неотъемлемой частью рациона. Блюда из теста, в том числе и знаменитые пирожки, также постоянно были на столах у наших предков.
Некоторые из представленных блюд отражают особенности древнерусской кухни и культуры. Интересно и то, что до широкого распространения картофеля, примерно после второй половины XIX века, основой русской кухни была репа. Но это далеко не весь список.
Какие блюда были придуманы предками и считаются исконно русскими?
Со временем крестьяне научились выращивать и другие овощи, поэтому блюда на столах стали разнообразней. Давайте вспомним, а какие из блюд в современности можно назвать традиционно русскими. Именно их ждут иностранцы, приходя в наши рестораны. Традиционная кухня часто является частью национальной и культурной идентичности страны или региона и может быть важным элементом национального наследия. Это блюда, методы приготовления и состав которых передавались из поколения в поколение.
Щи
Какие блюда можно считать традиционно русскими? Фото © Shutterstock / FOTODOM
Щи — это традиционно русский суп, который готовят на квашеной капусте. В составе большинства рецептов этого блюда можно найти такие ингредиенты: капуста, морковь, лук, картофель, мясо (обычно свинина или говядина), иногда добавляют грибы или другие овощи. Щи могут быть различной густоты — от супа-пюре до более жидкого варианта.
Пельмени
Ещё одно блюдо русской кухни. Они представляют собой маленькие клёцки из теста и наполнены начинкой из мяса, лука и специй. Пельмени имеют древние корни и широко распространены в русской, украинской и других кухнях. У иностранцев это блюдо русской кухни часто ассоциируется с домашним уютом и тёплой атмосферой.
Свекольник
Иностранцы в восторге от этих блюд русской кухни. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Свекольник — не борщ! Хотя основа в обоих супах одинаковая — свёкла, — в составе свекольника вы не найдёте и грамма капусты. Однако именно свекольник считается не просто самых диковинных блюдом традиционной русской кухни, но и одним из самых лёгких в приготовлении супов. Свекольник можно подавать как горячим, так и холодным — с мясом или по вегетарианскому рецепту.
Пожарские котлеты
Деликатес и особенность русской кухни. По приданию, трактирщица по имени Дарья Пожарская первой додумалась добавить в обычные котлеты хлеб не внутрь, а снаружи. Классический рецепт традиционно русского блюда включает в себя: куриную грудку, обрезки жира с бёдер, перемешанные в равных долях, замороженный кусочек масла, расположенный внутри котлеты, и панировка в виде хлебных сухарей или теста. Пожарская котлета обычно подаётся с гарниром из картофельного пюре или в виде картофельных долек.
Винегрет
Какие блюда непонятны, но сильно любимы у заграничных туристов? Фото © Freepik
Этот салат, особенно популярный в России, иностранцы обычно называют "сухим борщом", потому как состав блюда напоминает суп. Только ингредиенты не плавают в бульоне, а лежат на тарелке. Винегрет появился в русской кухне в XIX веке и практически сразу стал считаться традиционным блюдом. По классическому рецепту салат готовят из отварной свёклы — это основа, а также картофеля, моркови, лука и солёных или маринованных огурцов. В некоторых вариациях в составе салата можно найти также квашеную капусту и фасоль.
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