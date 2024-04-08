Шоу "Маска", 5-й сезон: Кто из разоблачённых масок воспринял уход адекватно, а кто распсиховался В популярном телешоу "Маска" раскрыли личности уже семи участников. Это половина состава — в пятом сезоне осталось ещё столько же. Life.ru рассказывает, чьи маски сняли и как на свой уход отреагировали звёзды. 8 апреля, 14:30 Кого из масок уже раскрыли в 5-м сезоне шоу "Маска"? Обложка © ntv.ru, ntv.ru

В каждом выпуске шоу "Маска" после зрительского голосования и потом решения жюри снимают маску с одного из участников. После звезда показывает своё лицо, раскрывая личность, и либо подтверждает догадки звёздного жюри, либо опровергает. Конечно, не обходится и без острых моментов во время прощальной речи раскрытого артиста. Кто и когда выбыл из пятого сезона? Какие маски разоблачили в шоу "Маска-5". Вспоминаем самые яркие моменты.

Кто в шоу "Маска" был Кукурузой, которую раскрыли первой

Шоу "Маска", 5-й сезон: разоблачение Кукурузы. Костюм носил Сергей Майоров. Фото © Telegram / Маска, ntv.ru

Первым, кого разоблачили в шоу "Маска", была очаровательная Кукуруза. В момент голосования — кто вылетит, кто из масок останется — глава жюри Филипп Киркоров констатировал: обидно будет покидать проект первым. По итогам решения жюри раньше всех сняли маску с Кукурузы — за ней прятался телеведущий Сергей Майоров.

Перед началом съёмок "Маски-5" генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн предложил "коллеге по цеху" выбрать, какой костюм он хочет для себя. Майоров недолго думая согласился стать Кукурузой — этот образ понравился ему из-за яркого цвета.

"Буду следить за судьбой "Маски" и обязательно расскажу о закулисье проекта и своих личных впечатлениях об участии в нём", — сказал после выбывания из шоу "Маска" Кукуруза Майоров.

Угадали ли судьи, кто в шоу "Маска" скрывался за маской Мотылька

В шоу "Маска" в 5-м сезоне 3-м выпуске разоблачили Мотылька. Им была Настасья Самбурская. Фото © Telegram / "Маска"

Вторым, кого разоблачили в шоу "Маска", стал Мотылёк. Хоть персонаж и неплохо пел, члены жюри и зрители решили выгнать его в третьей серии. Оказалось, что в этой маске перед зрителями в зале и звёздным жюри на сцене выступала блогер и артистка Настасья Самбурская.

В интервью после разоблачения Настасья призналась, что допустила большую ошибку, когда выбрала этот костюм. Она прогадала и с песенным репертуаром. Также Самбурская сказала, что изначально хотела быть Кукурузой. "Но потом слава Юли Паршуты не дала мне покоя, она была такая сексуальная в своём костюме Змеи. И я подумала, что Мотылёк у меня тоже будет сексуальным", — поделилась мнением Самбурская. Актриса считает, что проиграла из-за нарощенных ягодиц и "утяжелённых ног" у костюма. Причём она сразу знала, что член жюри Регина Тодоренко её довольно легко отгадает.

Кто прятался за маской Водяного

Шоу "Маска", 4-я серия: разоблачение Водяного. Им оказался Стас Ярушин. Фото © Тelegram / Маска, ntv.ru

Следующим, кого разоблачили в пятом сезоне шоу "Маска", стал обаятельный Водяной. Это произошло в выпуске, который показывали 8 марта — в Международный женский день. В маске Водяного прятался актёр Станислав Ярушин, наиболее узнаваемый по роли Антона в сериале "Универ". Артист был особенно разочарован своим уходом в четвёртой серии. Стас был уверен, что не покинет проект как минимум до пятого выпуска.

"Я специально вёл себя как возрастной артист. Много пародировал, постоянно менял голоса, прятался. И только в следующей программе собирался показать свои вокальные данные. В планах было исполнить песню группы Reflex "Сойти с ума" на рокерский манер. Обидно, что не получилось", — признался Ярушин в интервью после выгона на шоу "Маска".

Кто был в маске Акулы в пятом сезоне шоу "Маска"

Кто в шоу "Маска-2024" оказался Акулой? Рэпер Артём Качер. Фото © Telegram / Маска, ntv.ru

Четвёртым участником, кого разоблачили в шоу "Маска-5", стала Акула. Это произошло в пятом выпуске. Рэп-исполнитель Артём Качер довольно долго хотел попасть в проект, но всё никак не получалось. Поэтому после начала участия в нём к каждому выступлению артист подходил ответственно. В связи с этим он не ожидал, что так скоро покинет шоу "Маска".

"Я тщательно готовился к каждой съёмке, на сто процентов вкладывался в каждый номер. Мне казалось, что всё у меня получается очень классно. Поэтому разоблачение как гром среди ясного неба для меня", — с грустью отметил Качер. Артист считает, что главной его ошибкой было исполнение песен во всех жанрах, кроме того, в котором получается лучше всего, — в рэпе. Это стало роковым заблуждением, приведшем к провалу.

Раскрыли личность Арлекина из шоу "Маска" — кем была звезда

Кто в шоу "Маска" в 6-м выпуске 5-го сезона оказался Арлекином? Фото © Telegram / Маска, ntv.ru

Пятым, кого разоблачили в пятом сезоне шоу "Маска", стал Арлекин. Участник выбыл в шестом выпуске. Этот красивый костюм носила блогер Миа Бойка.

Артистка объяснила, как ей показалось, причину провала. Мия пыталась сдерживать себя во время выступлений и пела чуть хуже, чем вживую, чтобы не "спалиться" из-за тембра голоса. Из-за этого Бойка была готова покинуть проект в любой момент. По её словам, многие друзья и знакомые отгадали, что Арлекин — это она, ещё до выхода шестой серии шоу на экраны.

Кто Перец в шоу "Маска"

Кто в шоу "Маска" был Перцем? Блогер DAVA, его разоблачили в 7-й серии. Фото © Telegram / Маска

Шестым участником, кого разоблачили в "Маске", был Перец. Под ним своё лицо скрывал известный блогер и певец DAVA — любимчик Киркорова. Удивительно, но Перчика-Давида угадали не все звёздные судьи. Артист довольно высоко оценил свои успехи в проекте. После раскрытия личности он признался, что дойти до седьмого выпуска 5-го сезона шоу "Маска" было не так просто. Затем Манукян поблагодарил жюри за их работу, а зрителей за просмотр.

"Самым сложным для меня было скрывать свой голос, петь в несвойственном для себя стиле — сипло, "на низах", — признался DAVA. А потом добавил, что для участия в шоу "Маска" ему даже приходилось "шифроваться" от своей матери.

В последнем выпуске в шоу "Маска" сняли маску с Кактуса

Разоблачение Кактуса в шоу "Маска" в 5-м сезоне: им оказалась певица IOWA. Фото © NTV.ru

Последним на данный момент и седьмым участником, разоблачённом в шоу "Маска", был яркий Кактус. Своё лицо под маской скрывала популярная певица Катя IOWA — исполнительница хитов "Маршрутка" и "Улыбайся". По словам Кати Иванченко, больше всего ей нравилось общаться с судьями и обманывать их, чтобы скрыть свою личность. Всем зрителям было грустно из-за того, что IOWA покидает проект. За восемь серий её маска Кактуса всем очень полюбилась.

Артистка довольно положительно восприняла уход с проекта. Она сказала всем судьям спасибо за проделанную работу на протяжении восьми эпизодов. Прощание было настолько трогательным, что Катя сама расплакалась."Вы не представляете, как мне сейчас грустно... Я — это она. Я её вижу во сне, я её вижу в медитации. У меня открылся третий глаз... Я очень много увидела через это, увидела много заботы... В какой-то момент я попадаю в "Маску", и я в полной темноте, я обездвижена, я не понимаю, куда мне идти, я не могу дышать, мне очень тяжело. Я обращаюсь к людям и к их руками. И они дают мне заботу", — сказала IOWA, поблагодарив судей за свои слёзы и чувства, ведь это "так чисто и свежо".

Шоу "Маска" в 2024 году показывают каждое воскресенье в 20:20 на телеканале НТВ. Life.ru еженедельно рассказывает о том, кого разоблачили и что по этому поводу думает выбывший участник. Напоминаем, что в проекте остаётся семь масок: Енот, Горилла, Змей Горыныч, Кот, Матрёшка, Щенок и Бабочка. Кого из них разоблачат в следующий раз?

Авторы Никита Фартов