Спорим, без подписей вы не отличите, кто есть кто: 7 пар звёздных двойников

В мире шоу-бизнеса случаи поразительного сходства не так уж и редки, и иногда фанаты (да и папарацци тоже) даже путают знаменитостей между собой. Сегодня поговорим о парах селебрити, которые поражают своим удивительным сходством.

1. Юлия Пересильд и Светлана Ходченкова

Двойники знаменитостей: кто на кого похож — Юлия Пересильд и Светлана Ходченкова. Фото © Kinopoisk, Kinopoisk

Обе актрисы — яркие представительницы российского кино, притягивающие внимание не только своим талантом, но и поразительным внешним сходством. Юлия и Светлана обладают характерными чертами лица, которые делают их почти идентичными в глазах зрителей. Пересильд широко известна благодаря своей роли в фильме "Битва за Севастополь", а Ходченкова — по работам в картинах "Благословите женщину" и "Легенда № 17". Обе актрисы не раз высказывались об их сходстве, отмечая его с улыбкой и лёгкостью.

2. Ефим Шифрин и Николай Цискаридзе

Звёзды-двойники: разгадываем тайны сходства. Фото © Kinopoisk, Kinopoisk

Их общее визуальное сходство усиливается благодаря артистичности и таланту к преображению. Шифрин известен своими комедийными ролями и моноспектаклями, в то время как Цискаридзе — один из самых знаменитых балетных танцоров России. Оба обладают выразительными чертами лица и проникновенными глазами, что делает их удивительно похожими друг на друга.

3. Том Харди и Логан Маршалл-Грин

Знаменитости и их голливудские двойники — кого путают фанаты. Фото © Kinopoisk, Kinopoisk

Том Харди, известный своими ролями в фильмах "Веном" и "Мэд Макс: Дорога ярости", и Логан Маршалл-Грин, звезда "Прометея" и "Улучшения", поражают сходством настолько, что фанаты их часто путают. Добавьте к их визуальному сходству общую способность к трансформации в разнообразных ролях, в итоге это одна из самых обсуждаемых пар двойников в Голливуде.

4. Марго Робби и Эмма Маки

Как две капли: звёзды, которых легко перепутать. Фото © Kinopoisk, Kino-teatr

Эти актрисы поделили Интернет на два лагеря: на тех, кто уверен, что они похожи как две капли воды, и на тех, кто впервые слышит об их сходстве. Марго Робби, взорвавшая мир своими ролями в "Отряде самоубийц" и "Барби", и Эмма Маки, звезда сериала "Половое воспитание", обладают не только блестящим талантом, но и поразительно схожей внешностью. Светлые волосы, глубокие глаза и улыбка делают их визуально неразличимыми для многих фанатов.

5. Уилл Феррелл и Чад Смит

Сходство звёзд: фото, доказывающие, что голливудские звёзды все на одно лицо. Фото © Kinopoisk, Wikipedia / Stefan Brending

Казалось бы, что общего между звездой комедий и барабанщиком рок-группы? Оказывается, многое! Уилл Феррелл и Чад Смит выглядят настолько похоже, что даже сами шутят на эту тему. А нам остаётся только удивляться и пытаться правильно их различать, если те не дают подсказок.

6. Крис Клейн и Киану Ривз

Знаменитости-двойники: какие мировые звёзды похожи друг на друга, словно родные братья. Фото © Kinopoisk, Kinopoisk

Хотя Крис Клейн, звезда "Американского пирога", и Киану Ривз, икона "Матрицы", могут не поделить абсолютно идентичные черты лица, их общая аура и стиль делают их удивительно похожими. Оба актёра излучают спокойствие и сдержанность, которые усиливают их визуальное сходство.

7. Дженнифер Кулидж и Рене Зеллвегер

Звёзды, которые могли бы сыграть братьев и сестёр, потому что слишком похожи. Фото © Kinopoisk, Kinopoisk

Эти талантливые актрисы, каждая из которых оставила яркий след в кинематографе, также поражают сходством. Кулидж, вечная "старшекурсница" из "Американского пирога", и Зеллвегер, незабвенная Бриджет Джонс, делят не только блестящий талант, но и визуальную схожесть, особенно когда улыбаются.