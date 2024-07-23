7 опасных подарков, пророчащих человеку беды и даже экспресс-путешествие в мир иной

Некоторые предметы имеют особый символический смысл. Например, преподнести в качестве подарка часы — к утраченному времени, перчатки — попытаться подавить волю получателя. Считается, что предметы могут нести определённую энергетику, поэтому от некоторых нужно "откупаться", а другие дарить обязательно полными. Какие подаренные предметы сулят беды и нищету?

Почему не положено дарить ножи

Фото © Shutterstock / FOTODOM / DeNRoD_15

Получить в подарок ножи для многих эзотерических практиков и тех, кто верит в мистику, — это плохой знак. Такой предмет может символизировать разрыв или конфликт в отношениях между дарителем и получателем. Ножи ассоциируются с острыми предметами, которые могут "разрезать" связи. Также существует поверье, что ножи могут хранить в себе негативную энергетику, особенно если они использовались для резки чего-то неудачного или неприятного. Преподнесение ножа в качестве подарка — это передача этой негативной энергии.

Чтобы попытаться обезопасить себя, следует заплатить за подарок. Если вы дарите нож, получатель должен заплатить за него символически, например монетой. Это делается для того, чтобы избежать плохих предзнаменований и сохранить хорошие отношения.

Почему нельзя дарить часы

Почему дарить часы — это плохая примета. Фото © Freepik / 8photo

Часы — это символ времени, и дарение их может восприниматься как напоминание о том, что время уходит. Это может вызвать ассоциации с утратой или окончанием чего-то, что делает такой подарок нежелательным. Также в некоторых культурах считается, что получить в подарок часы — к несчастью и разлуке, такой презент может предвещать расставание. Механизм как бы станет отсчитывать время до момента разъединения. Также энергетики не советуют дарить часы и ещё по одной причине — некоторые верят, что предмет забирает время и энергию.

Почему подарить зеркало к неудаче

Почему нельзя дарить зеркало и чем это грозит. Фото © Freepik

Существует несколько суеверий и примет, связанных с подарками, в частности с зеркалами. В некоторых культурах считается, что зеркало отражает не только внешний облик, но и душу человека. Дарение зеркала может восприниматься как попытка передать часть своей энергетики или даже вызвать негативные последствия. Также многие эзотерики считают, что презент в виде зеркала способен привести к разрыву отношений между дарителем и получателем. Это связано с тем, что зеркало может "разделять" людей, отражая их образы. Также не стоит забывать и про магию. Ведьмы и колдуны любят использовать этот предмет для колдовства, поэтому давно уже считается, что зеркало может привлекать негативную энергию или даже духов. Если зеркало было использовано ранее, его дарение может восприниматься как нечто неблагоприятное.

Почему нельзя дарить пустой сосуд

Почему подарить пустой сосуд — к беде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Не самый лучший выбор для подарка — просто ваза или аквариум без рыбок. Пустой сосуд может притянуть в дом к получателю отсутствие изобилия и благополучия. Даря предмет без ничего, можно невольно пожелать человеку нехватку чего-то важного в жизни. Если подытожить, то подаренный пустой сосуд для жидкости означает "пустой дом" и может грозить нищетой и одиночеством не только получателю, но и дарящему. Поэтому дарите вазу с цветами, а аквариум хотя бы с конфетами.

Почему дарить ножницы — плохая примета

Почему нельзя дарить острые предметы и ножницы. Фото © Freepik / stockking

Ножницы — это ещё один острый предмет, с которым стоит быть осторожными, если собираетесь их дарить. А если получили, то тоже важно не терять бдительности и, как и в случае с ножами, "откупиться", заплатив что-то символическое за подарок. Но почему подарок в виде ножниц — это плохая примета? С эзотерической точки зрения они воспринимаются как предмет, способный причинить вред: принести негативную энергию и конфликты в отношения между людьми, "разрезав" их дружбу.

Почему нельзя дарить старинные монеты

Как подаренные старинные монеты могут испортить жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

В прошлом старинные монеты, особенно подаренные, считались источником серьёзной опасности. Их связывали с таким пороком, как жадность, которая развязывала войны. Поэтому не рекомендовалось принимать старинные монеты в качестве подарков, чтобы не "заразиться" негативной энергией их прежних владельцев. Вместо этого советовали покупать старинные монеты или ножи у того, кто хотел их подарить. Таким образом можно было избежать возможных негативных последствий.

Почему получить в подарок перчатки — плохая примета

Почему получить в подарок перчатки — это плохая примета. Фото © Freepik