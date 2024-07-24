7 вещей в доме, у которых есть "срок годности", а вы и не знали

Со временем на предметах могут скапливаться пыль, аллергены, бактерии и грибки. Регулярная замена определённых вещей в доме способствует не только улучшению качества жизни, безопасности и эстетики, но и служит гарантией, что вы не потеряете здоровье. Life.ru подготовил памятку со сроками жизни самых нужных в доме вещей.

Как часто нужно менять матрас

Нужно ли менять матрас и как часто? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

А вы знали, что каждые 7–10 лет необходимо менять матрас, а не покупать его один и на всю жизнь? Почему? Со временем матрас теряет свои свойства — становится менее упругим, накапливает пыль, клещей и другие вредные вещества. В итоге у человека не только ухудшается сон, но и появляются проблемы со здоровьем.

Спальные принадлежности

И речь не о наволочках и простынях! Важно также учитывать состояние ваших подушек и одеял. Если они теряют форму, становятся плоскими или вызывают аллергические реакции, стоит подумать о замене раньше. Регулярная стирка и правильный уход помогут продлить срок службы этих предметов. Подушки . Синтетические подлежат замене каждые 1–2 года. Пуховые могут служить дольше, в среднем от 3 до 5 лет, если за ними правильно ухаживать. Подушки с эффектом памяти годны всего на 2–3 года.

. Синтетические подлежат замене каждые 1–2 года. Пуховые могут служить дольше, в среднем от 3 до 5 лет, если за ними правильно ухаживать. Подушки с эффектом памяти годны всего на 2–3 года. Одеяла. Синтетические следует менять каждые 5–10 лет. Пуховые обычно служат 10–15 лет, если за ними правильно ухаживать. Флисовые плед и одеяло обычно имеют срок службы около 5–10 лет

Когда менять коврик в ванной

Когда стоит заменить коврик в ванной? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cherdchai charasri

Опасный элемент интерьера, который способен таить в себе споры плесени и тем приводить к сильнейшей аллергии. В ванной комнате практически всегда влажно и жарко — это идеальная среда для размножения вредоносных бактерий. Поэтому менять коврик следует в среднем каждые полгода. Максимальный срок, на который можно оставить любимую вещь, если вам трудно с ней расстаться, — не дольше двух лет.

Гладильная доска: когда покупать новую?

Если у кого-то в доме ещё такая стоит, то вспомните, как давно она была приобретена? Дело в том, что срок службы гладильной доски зависит от частоты её использования — чем чаще, тем быстрее нужно покупать новую. Почему? Всё из-за термического воздействия на покрытие, к которому "прикипают" пыль и пятна, вывести которые невозможно.

Есть ли срок годности у переходника

Нужно ли менять рабочие переходники и удлинители на новые? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Когда вы последний раз покупали новый удлинитель? Дайте угадать: наверное, сразу после того, как сгорел старый, верно? А тот покупали из-за аналогичной ситуации. Поскольку если вещь работает, менять её новую по истечении "срока годности" смысла нет, — примерно так думает большинство людей. Однако важно знать: его срок "жизни" прописан в гарантийном талоне. И помните, что скачки напряжения укорачивают время работы переходника.

Аксессуары для готовки