Тест: Только 2% смогут верно отличить фразы генсека ЦК КПСС Хрущёва от реплик из боевиков

Советский партийный и государственный деятель Никита Хрущёв за словом в карман не лез и часто вызывал возмущение своими фразами. Вырванные из контекста, они звучали поистине устрашающе. 65 лет назад он, как известно, пообещал показать Западу кузькину мать, чем поставил многих в ступор, ведь фраза была переведена буквально. Но когда политик яростно бьёт по столу и кричит слова с большим количеством согласных, стоит опасаться худшего.

Его многочисленные скандальные высказывания с тех пор стали легендами, что привело к волне шуток и крылатых выражений, которые пережили пребывание политика на посту секретаря КПСС. Сегодня мы проведём параллель между пафосными фразами Хрущёва и такими же яркими остротами из боевиков. Давайте проверим, по зубам ли вам эта задача?