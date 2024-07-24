Тест: Только 2% смогут верно отличить фразы генсека ЦК КПСС Хрущёва от реплик из боевиков
Во время публичных выступлений Никита Хрущёв часто производил устрашающее впечатление на Запад своими фразами в духе пафосного кино. А сможете ли вы отличить пламенную риторику первого секретаря ЦК КПСС от напряжённых диалогов героев голливудских фильмов?
Советский партийный и государственный деятель Никита Хрущёв за словом в карман не лез и часто вызывал возмущение своими фразами. Вырванные из контекста, они звучали поистине устрашающе. 65 лет назад он, как известно, пообещал показать Западу кузькину мать, чем поставил многих в ступор, ведь фраза была переведена буквально. Но когда политик яростно бьёт по столу и кричит слова с большим количеством согласных, стоит опасаться худшего.
Его многочисленные скандальные высказывания с тех пор стали легендами, что привело к волне шуток и крылатых выражений, которые пережили пребывание политика на посту секретаря КПСС. Сегодня мы проведём параллель между пафосными фразами Хрущёва и такими же яркими остротами из боевиков. Давайте проверим, по зубам ли вам эта задача?
Эти фразы Хрущёва в своё время вызывали недоумение и ужас у Запада. Лидеры СССР часто устрашали граждан других стран, чего не скажешь о советских людях. Ранее мы рассказывали про четыре особенности русского народа, от которых в восторге даже иностранцы, узнаёте в себе эти черты?
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Валентин Соболев, © Wikipedia / Carolco Pictures, постер к фильму "Крепкий орешек – 3: Возмездие", режиссёр Джон Мактирнан, сценаристы Джонатан Хенсли, Родерик Торп / Kinopoisk