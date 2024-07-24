Магнитная буря силой Kp 6 накрыла Землю 24 июля. Сколько ещё продлится затяжной геошторм Июль с помощью очередного геошторма снова смешал все планы метеозависимых людей. В этот раз мы имеем дело с магнитной бурей силой почти Kp 6. Life.ru выяснял, чего ждать в ближайшие дни, и заглянул в календарь магнитных бурь до конца этого месяца. 24 июля, 12:00 Чего ждать от магнитной бури 24 июля 2024 года и сколько продлится затяжной геошторм? Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Магнитные бури могут быть вызваны солнечными вспышками или выбросами материи с поверхности Солнца. Когда эти заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем и вызывают колебания. Это может привести к временным изменениям в работе электроники, сбоям в работе спутниковых систем, а также к северному сиянию в полярных регионах. Магнитные бури могут быть опасны для различных систем и технологий, которые зависят от электромагнитных сигналов и электроэнергии, но ещё они несут опасность для людей, чувствительных к таких изменениям. Их называют метеопатами, и таких на нашей планете, по разным оценкам, от 7% до 40%.

Магнитная буря 24 июля 2024 года

24 июля после серии вспышек на Солнце на Земле произошла магнитная буря средней силы. Об этом информируют учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Эта вспышка — далеко не первая за июль 2024 года, хотя месяц обещал быть куда более спокойным. С 18 по 23 июля по планете прокатился целый парад магнитных бурь. И сегодняшний день не просто стал продолжением этой тенденции, но и придал ей новый импульс — никто не ожидал, что магнитная буря разгуляется почти до силы Kp 6.

24 июля 2024 года Землю накрыла магнитная буря мощностью Kp 5,5. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Что происходит со здоровьем во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь, вызванных солнечной активностью, некоторые люди могут испытывать различные изменения в состоянии здоровья. Вот несколько возможных эффектов:

Ухудшение самочувствия: У людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, могут возникать обострения. Это связано с изменениями в атмосферном электрическом поле и магнитном поле Земли. Головные боли и мигрени: Некоторые люди сообщают о повышении частоты головных болей и мигреней во время магнитных бурь. Проблемы со сном: Изменения в магнитном поле могут влиять на качество сна, вызывая бессонницу или беспокойный сон. Эмоциональные изменения: Некоторые люди отмечают изменения настроения, повышенную раздражительность или тревожность. Физическая усталость: Повышенная утомляемость и общая слабость также могут быть связаны с магнитными бурями. Важно отметить, что реакция на магнитные бури индивидуальна: не все люди чувствуют изменения в здоровье, и у некоторых они могут быть выражены слабо или вовсе отсутствовать. Если у вас есть хронические заболевания или вы замечаете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, стоит проконсультироваться с врачом.

Кто может ощутить на себе последствия магнитной бури 24 июля 2024 года? Инфографика © Life.ru

По словам медицинского журналиста и эксперта Андрея Горяничева, во время магнитных бурь в группе риска могут находиться люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (у них может наблюдаться ухудшение состояния, повышение артериального давления, учащенное сердцебиение) и люди с заболеваниями нервной системы (пациенты мигренью, неврозами и другими расстройствами, которые могут обостряться в периоды магнитной активности).

С возрастом организм становится более чувствительным к изменениям окружающей среды, включая магнитные поля, поэтому люди старше 45-50 лет тоже находятся в группе риска. Поберечься стоит и беременным женщинам, поскольку изменения в организме могут повлиять на общее самочувствие и эмоциональное состояние. Людя, подверженным стрессу, тоже придётся несладко. Эмоциональная нестабильность и стресс могут усугубляться во время магнитных бурь. медицинский журналист Андрей Горяничев.

Как пережить магнитную бурю 24 июля: советы врачей

Чтобы пережить магнитную бурю 24 июля и её афтершоки, вот несколько советов, основанных на рекомендациях врачей:

Следите за своим состоянием: Обратите внимание на изменения в самочувствии. Если вы чувствуете себя хуже, особенно если у вас есть хронические заболевания, не стесняйтесь обратиться к врачу. Соблюдайте режим сна: Постарайтесь обеспечить себе полноценный отдых. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, создайте комфортные условия для сна. Сбалансированное питание: Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами. Избегайте тяжелой и жирной пищи, а также алкоголя. Поддерживайте водный баланс: Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Физическая активность: Умеренные физические нагрузки помогут улучшить общее состояние. Прогулки на свежем воздухе или легкие упражнения могут быть полезны. Управление стрессом: Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, чтобы снизить уровень стресса и тревожности. Избегайте перегрузок: Постарайтесь не перегружать себя работой или эмоциональными нагрузками в дни магнитной бури. Ограничьте время с гаджетами: Старайтесь уменьшить время, проведенное перед экранами, особенно если вы замечаете, что это влияет на ваше самочувствие. Будьте в курсе прогнозов: Следите за новостями о магнитных бурях и слушайте рекомендации специалистов. Обсуждайте свои ощущения: Если вы испытываете дискомфорт, делитесь своими чувствами с близкими или друзьями — поддержка может оказать положительное влияние на ваше состояние. Помните, что каждый организм индивидуален, и реакции на магнитные бури могут различаться. Если вы заметили серьезные изменения в здоровье, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Внимательно следите за состоянием здоровья во время магнитной бури и сразу после неё. Люди с хроническими заболеваниями (например, сердечно-сосудистыми или нервными) должны быть особенно внимательны к своему состоянию. При ухудшении самочувствия обратитесь к врачу. медицинский журналист Андрей Горяничев.

Авторы Любовь Свободная