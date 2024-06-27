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Регион
27 июня, 01:33

Россиянам назвали способы пережить сильнейшие магнитные бури

Врач Омарова: Чтобы справиться с магнитной бурей, нужно больше гулять

Чтобы справиться с магнитной бурей, нужно больше гулять. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Чтобы справиться с магнитной бурей, нужно больше гулять. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В июле возможно возникновение магнитных бурь, которые могут негативно сказаться на здоровье человека. В связи с этим врач-терапевт Зумруд Омарова в беседе с интернет-изданием Regions рассказала, как с ними бороться.

Она заявила, что в этот период здоровье может ухудшаться у всех людей, а не только у метеозависимых. По её словам, это явление принесёт с собой головные боли, повышение давления и боли в сердце. Также может ухудшиться состояние крови, и она даже может пойти из носа.

В статье указано, что в период с 6 по 7 июля ожидается затяжной солнечный шторм, а 17 июля будут вспышки силой три балла. С 27-го по 28-е число следующего месяца пройдёт последняя магнитная буря.

"Для того чтобы минимизировать недуг, в этот период нужно больше гулять и заниматься спортом. Кроме того, необходимо соблюдать режим питания и сна: включить в рацион продукты с высоким содержанием белка, а ложиться спать лучше не позднее 22:00", — заявила Омарова.

Эксперты раскрыли, чего ждать после мощнейших магнитных бурь
Эксперты раскрыли, чего ждать после мощнейших магнитных бурь

Ранее Life.ru писал, что мощная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 10 мая, вызвала северные сияния даже в Мексике. Помимо того, системы навигации фермерских тракторов отказывались работать.

Алексей Соловьёв
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