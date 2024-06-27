Россиянам назвали способы пережить сильнейшие магнитные бури

В июле возможно возникновение магнитных бурь, которые могут негативно сказаться на здоровье человека. В связи с этим врач-терапевт Зумруд Омарова в беседе с интернет-изданием Regions рассказала, как с ними бороться.

Она заявила, что в этот период здоровье может ухудшаться у всех людей, а не только у метеозависимых. По её словам, это явление принесёт с собой головные боли, повышение давления и боли в сердце. Также может ухудшиться состояние крови, и она даже может пойти из носа.

В статье указано, что в период с 6 по 7 июля ожидается затяжной солнечный шторм, а 17 июля будут вспышки силой три балла. С 27-го по 28-е число следующего месяца пройдёт последняя магнитная буря.

"Для того чтобы минимизировать недуг, в этот период нужно больше гулять и заниматься спортом. Кроме того, необходимо соблюдать режим питания и сна: включить в рацион продукты с высоким содержанием белка, а ложиться спать лучше не позднее 22:00", — заявила Омарова.