Россиянам назвали фатальные ошибки во время магнитной бури

Очередная магнитная буря обрушилась на Землю 29 июня. Метеозависимым пока не стоит расслабляться. Во время таких событий примерно три четверти населения планеты начинают ощущать плохое самочувствие. Об основных симптомах и том, что нельзя делать сегодня, сообщает Ura.ru.

Так, из-за магнитной бури некоторым грозит головная боль, бессоница, слабость и тахикардия. Также повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. В случае плохого самочувствия рекомендуется избегать излишнего напряжения, а также лучше не покидать помещение. Если есть возможность, то избегайте длительного пребывания на открытом воздухе.

Для того чтобы не встретиться с магнитными бурями, жителям стоит последить за новостями о них, так как некоторые явления могут быть намного сильнее, чем другие. Также специалисты рекомендуют заранее зарядить все портативные устройства: мобильные телефоны и ноутбуки. Это поможет снизить риск повреждения оборудования. Ненужную электронику лучше отключить от сети.