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29 июня, 06:07

Горячее облако солнечной плазмы обрушило на Землю мощную магнитную бурю

Земля будет во власти магнитной бури до полудня 29 июня

Вспышки на Солнце. Обложка © Freepik

Вспышки на Солнце. Обложка © Freepik

Земля оказалась во власти мощной магнитной бури в ночь на 29 июня. Об этом свидетельствуют сведения на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно расчётам астрономов, магнитная буря второго уровня (G2) началась сразу после полуночи и продлится примерно до 12:00 по мск. После полудня магнитное поле постепенно стабилизируется и останется активным до середины дня.

"Событие имеет планетарный характер. Причиной является выброс солнечной массы, пришедший к планете около 14:00 по московскому времени. Судя по всему, плазменное облако сместилось по дороге в сторону Земли и удар произошёл с большей силой, чем ожидалось", — пишут учёные.

Сильная магнитная буря уровня К5 накроет Землю 29 июня: как пережить и что нельзя делать
Сильная магнитная буря уровня К5 накроет Землю 29 июня: как пережить и что нельзя делать

А ранее Life.ru узнал у врача лучшие способы пережить сильнейшие магнитные бури. Явление несёт с собой головные боли, повышение давления и боли в сердце для некоторых жителей планеты. Также может ухудшиться состояние крови, и она даже может пойти из носа.

Андрей Бражников
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