Горячее облако солнечной плазмы обрушило на Землю мощную магнитную бурю

Земля оказалась во власти мощной магнитной бури в ночь на 29 июня. Об этом свидетельствуют сведения на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно расчётам астрономов, магнитная буря второго уровня (G2) началась сразу после полуночи и продлится примерно до 12:00 по мск. После полудня магнитное поле постепенно стабилизируется и останется активным до середины дня.

"Событие имеет планетарный характер. Причиной является выброс солнечной массы, пришедший к планете около 14:00 по московскому времени. Судя по всему, плазменное облако сместилось по дороге в сторону Земли и удар произошёл с большей силой, чем ожидалось", — пишут учёные.