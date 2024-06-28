Сильная магнитная буря уровня К5 накроет Землю 29 июня: как пережить и что нельзя делать Магнитная буря уровня К5 накроет Землю рано утром 29 июня. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик магнитной бури, которая продлится около десяти часов, придётся примерно на 6 утра. Чего ждать в этот период, подробнее рассказывает Life.ru. 28 июня, 12:15 Чего ждать от магнитной бури 29 июня 2024 года? Обложка © Коллаж Life.ru / Kandinsky 3.1

В эту субботу, 29 июня, на Землю обрушится новая магнитная буря уровня G1. Такой прогноз даёт лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данной информации, магнитная буря начнётся сразу после полуночи и продлится примерно до 12:00 по московскому времени. После этого времени магнитное поле постепенно стабилизируется, но останется активным до середины дня.

Магнитная буря 29 июня 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Бури такого класса считаются не очень сильными, однако могут негативно отразиться на здоровье метеочувствительных людей, вызвать колебания в энергосистемах и оказать воздействие на работу спутников. Как мы уже успели заметить, 2024 год щедр на геомагнитные возмущения. Более того, учёные прогнозировали именно на лето самый напряжённый период, связанный с сильными вспышками на Солнце.

Что происходит с человеком во время магнитных бурь

Магнитные бури — явление, к которому многие уже успели привыкнуть, но при этом оно не перестаёт влиять на наше самочувствие. Около 70% случаев инсультов, гипертонических кризисов и инфарктов происходят во время геомагнитных всплесков. Магнитные бури часто сопровождаются учащённым сердцебиением, плохим настроением, бессонницей, мигренями, головными болями, изменениями в кровяном давлении, снижением общего тонуса организма и ухудшением самочувствия.

Люди старшего возраста могут быть особенно чувствительными: испытывать различные недомогания, страдать из-за обострения хронических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Как пережить магнитную бурю 26 июня 2024 года? Источник © Freepik

Как защититься и что нельзя делать во время магнитной бури 29 июня

Следите за погодными прогнозами. Узнав о предстоящей магнитной буре, планируйте свои дела заранее и при необходимости примите меры предосторожности. Избегайте излишнего напряжения. Во время магнитной бури старайтесь не делать интенсивные физические упражнения, чтобы не нагружать сердце. Поддерживайте здоровое питание. Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами, чтобы поддерживать иммунитет и укреплять организм в период магнитной бури. Отдыхайте и спите достаточно. Спокойный сон поможет организму восстановиться и укрепить иммунитет в условиях магнитной бури. Избегайте стрессов. Проведите время с пользой для здоровья: медитируйте, занимайтесь йогой, проводите время на свежем воздухе. Оставайтесь в помещении при неблагоприятных условиях. Если возможно, избегайте длительного пребывания на открытом воздухе во время магнитной бури, особенно если чувствуете себя плохо. Обратитесь за медицинской помощью при необходимости. Если у вас есть хронические заболевания или вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, не откладывайте визит к врачу.

Помните, что магнитные бури могут воздействовать на ваше физическое и эмоциональное состояние, поэтому важно следить за собой и принимать меры предосторожности для сохранения здоровья.

Авторы Марина Суворова