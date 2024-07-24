Джей Ло — 55 лет! А вот 5 не таких горячих её ровесниц-знаменитостей
Life.ru собрал шесть потрясающих женщин, которые доказывают, что после 55 жизнь только начинается. Но не всем при этом удаётся выглядеть "на все 100". Рассказываем про женщин-звёзд, которые, стоя рядом с Джей Ло, наберут в рейтинге максимум 80.
Сегодня мы отмечаем день рождения Дженнифер Лопес — женщины, которая с каждым годом становится только прекраснее. Ей невозможно не восхищаться. Джей Ло не только успевает поддерживать потрясающую форму, но и продолжает блистать на сцене и в кино. А кто ещё из знаменитостей старше 55 выглядит хорошо, но всё же не так, как именинница? Давайте разберёмся!
Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет
Секреты молодости Дженнифер Лопес: сегодня ей исполнилось 55 лет. Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello
Когда говоришь о Дженнифер Лопес, слова "время не властно" приобретают новый смысл. В свои 55 она продолжает удивлять мир энергией и красотой. Джей Ло регулярно тренируется, придерживается здорового питания и всегда находит время для ухода за собой. Она доказала, что возраст — это просто цифра, и вдохновляет миллионы женщин по всему миру следовать своему примеру. Стиль, обаяние и невероятная физическая форма звезды делают её иконой красоты и примером для подражания.
Николь Кидман — 56 лет
Николь Кидман и другие звёзды, которые не стареют. Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello
Николь Кидман всегда была символом утончённой красоты и таланта. В свои 56 лет она продолжает поражать зрителей актёрской игрой и элегантностью. Николь активно снимается в кино, участвует в театральных постановках и даже записывает музыку. Её секрет — это регулярные тренировки, правильное питание и отказ от вредных привычек. Кидман также уделяет много времени уходу за кожей, что помогает ей выглядеть свежо и молодо. Но всё же не так, как Джей Ло.
Джулия Робертс — 56 лет
Как выглядит Джулия Робертс в 56 лет. Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss
"Красотка" Джулия Робертс не теряет своего очарования с годами. В свои 56 лет она остаётся одной из самых привлекательных женщин Голливуда. Джулия известна естественной красотой и широкой улыбкой, которая покорила сердца миллионов зрителей. Звезда ведёт активный образ жизни, занимается спортом и уделяет много времени семье. Джулия Робертс доказывает, что счастье и гармония внутри делают женщину красивой в любом возрасте.
Екатерина Стриженова — 56 лет
Как выглядеть на миллион после 55. Фото © ТАСС / Алексей Белкин
У Ектерины Стриженовой — одно из самых узнаваемых лиц на российском телевидении и в кино. В 56 лет она продолжает впечатлять своей элегантностью и профессионализмом. Начав карьеру в юности, Екатерина сыграла множество ярких ролей в кино и театре, а также стала популярной телеведущей. Секрет её красоты — это постоянное внимание к себе, активный образ жизни и любовь к своей профессии. Судя по тому, как выглядит женщина, этим советам можно верить. Должно быть, Лопес от своей карьеры просто без ума!
Татьяна Клюкина — 56 лет
Татьяна Клюкина и её секреты успеха и таланта. Фото © kino-teatr.ru
Татьяна Клюкина — российская актриса театра и кино, которая покорила зрителей талантом и обаянием. В свои 56 лет она продолжает удивлять не только актёрским мастерством, но и внешним видом. Ведь для российской женщины средних лет она выглядит вполне себе неплохо. Её секрет молодости — любовь к своему делу и постоянная работа над собой. Клюкина предпочитает активный образ жизни и уделяет внимание здоровому питанию — это база, которая помогает всем.
Ольга Кабо — 56 лет
Ольга Кабо и ещё пять икон красоты за 55. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Ольга Кабо — одна из тех женщин, которые с годами становятся только прекраснее. По крайне мере, она старается! В свои 56 лет она продолжает радовать зрителей запоминающимися ролями в кино и театре. Ольга считает, что ключ к сохранению молодости — это активный образ жизни и любовь к тому, чем занимаешься. Кабо не раз отмечала, что внутренний баланс и гармония — это основа красоты. Её внешность и энергия вдохновляют многих женщин, доказывая, что возраст — это всего лишь цифра.
Эти женщины доказали, что возраст — не помеха для красоты и привлекательности. Они вдохновляют миллионы людей по всему миру, своим примером показывая, что правильный уход за собой, здоровый образ жизни и внутренняя гармония — ключи к вечной молодости.
Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello, © kino-teatr.ru