Суд оставил певца Шарлота* под стражей
Суд в Самаре продлил арест певца Эдуарда Шарлота* до 23 сентября
Шарлот*. Обложка © VK / Эдуард Шарлот*
Срок содержания под стражей певца Эдуарда Шарлота* продлён на два месяца — до 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Самары.
"Продлена стража на два месяца — до 23 сентября", — заявили в суде.
Напомним, что проблемы с законом у Шарлота* начались в ноябре прошлого года после того, как он сделал ряд антироссийских заявлений и демонстративно сжёг свой паспорт гражданина РФ. Певец признался, что не хочет быть россиянином и желает жить в Киеве. При этом уже через неделю он прилетел в Россию, где его задержали правоохранители, заковав в наручники прямо в аэропорту. Шарлот* стал фигурантом пяти уголовных дел, суд заключил его под стражу. Накануне Росфинмониторинг внёс артиста в список террористов и экстремистов.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.