"Пела она очень плохо": Критик раскрыл, как Пугачёва помогла Вайкуле попасть на эстраду
Сергей Соседов: Вайкуле должна благодарить Пугачёву за появление на эстраде
Лайма Вайкуле. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official
Музыкальный критик Сергей Соседов поделился деталями популярности Лаймы Вайкуле. В беседе с порталом "Страсти" он заявил, что если бы не Алла Пугачёва, то про латвийскую артистку никто бы и не знал.
По словам Соседова, Примадонна отказалась петь песни "Ночной костёр", "Вернисаж", "Ещё не вечер" и многие другие. Тогда композиторы Раймонд Паулс и Илья Резник нашли другую певицу. Ею оказалась как раз Лайма Вайкуле.
В 80-х годах артистка работала в варьете "Юрас перле" в Юрмале и была никому не известна. Чтобы сделать из Вайкуле звезду, музыкантам пришлось сильно постараться.
"Пела она очень плохо, и у Паулса был большой скепсис в отношении неё. Она только хорошо двигалась. Но Резник всё же настоял. Для Вайкуле наняли педагога по вокалу, режиссёра, который мог ставить ей номера, и так мы узнали её имя. Но вопрос: если бы Пугачёва спела все эти песни, появилась бы на эстраде Вайкуле? Когда бы она появилась и с чем?" — задался вопросом критик.
После начала СВО Лайма Вайкуле публично отреклась от России и уехала жить в родную Латвию. На протяжении двух лет она нелицеприятно отзывается о жителях РФ, которые раньше массово ходили на её концерты и пели песни артистки. Она неоднократно делала в своих соцсетях русофобские заявления: в частности, говорила, что памятники солдатам, павшим в Великой Отечественной войне, не имеют никакой художественной ценности. Кроме того, Вайкуле "лишила" Россию права на русский язык.