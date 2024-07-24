"Пела она очень плохо": Критик раскрыл, как Пугачёва помогла Вайкуле попасть на эстраду

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился деталями популярности Лаймы Вайкуле. В беседе с порталом "Страсти" он заявил, что если бы не Алла Пугачёва, то про латвийскую артистку никто бы и не знал.

По словам Соседова, Примадонна отказалась петь песни "Ночной костёр", "Вернисаж", "Ещё не вечер" и многие другие. Тогда композиторы Раймонд Паулс и Илья Резник нашли другую певицу. Ею оказалась как раз Лайма Вайкуле.

В 80-х годах артистка работала в варьете "Юрас перле" в Юрмале и была никому не известна. Чтобы сделать из Вайкуле звезду, музыкантам пришлось сильно постараться.

"Пела она очень плохо, и у Паулса был большой скепсис в отношении неё. Она только хорошо двигалась. Но Резник всё же настоял. Для Вайкуле наняли педагога по вокалу, режиссёра, который мог ставить ей номера, и так мы узнали её имя. Но вопрос: если бы Пугачёва спела все эти песни, появилась бы на эстраде Вайкуле? Когда бы она появилась и с чем?" — задался вопросом критик.