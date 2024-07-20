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20 июля, 20:25

Свободная и счастливая: Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо

Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо на фоне слухов о расставании с Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Певица Дженнифер Лопес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Певица Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо на фоне слухов о расставании с актёром Беном Аффлеком. Снимки без него 54-летняя деятельница зарубежной эстрады опубликовала в социальных сетях.

Некоторые издания сообщают, что таким образом она решила показать, что как прежде уже больше не будет. На обнародованных фотографиях она улыбается, показывает руку без кольца и желает всем подписчикам отличного дня.

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В мае текущего года Life.ru писал, что голливудский актёр Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес. Зарубежные средства массовой информации по этому поводу сообщали, что пара готовится к разводу после двух лет брака. А уже в конце июня стало известно, что он окончательно покинул особняк, в котором проживал вместе с певицей.

Алексей Соловьёв
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