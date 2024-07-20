Свободная и счастливая: Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо

Певица Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо на фоне слухов о расставании с актёром Беном Аффлеком. Снимки без него 54-летняя деятельница зарубежной эстрады опубликовала в социальных сетях.

Некоторые издания сообщают, что таким образом она решила показать, что как прежде уже больше не будет. На обнародованных фотографиях она улыбается, показывает руку без кольца и желает всем подписчикам отличного дня.