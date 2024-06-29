Бен Аффлек окончательно съехал из дома, где жил с Джей Ло

Голливудский актёр Бен Аффлек окончательно съехал из особняка, в котором проживал вместе с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает издание People.

Инсайдер рассказал, что актёр собрал вещи и переехал в арендованный дом. В это время певица была на отдыхе в Италии.

"Бен продолжает жить в Брентвуде. Он там уже около двух месяцев. Наверное, он в порядке. Он каждый день в своём офисе и, кажется, сосредоточен на работе", — рассказал ещё один инсайдер.