Бен Аффлек окончательно съехал из дома, где жил с Джей Ло
Бен Аффлек и Дженифер Лопес. Обложка © ТАСС / Jordan Strauss
Голливудский актёр Бен Аффлек окончательно съехал из особняка, в котором проживал вместе с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает издание People.
Инсайдер рассказал, что актёр собрал вещи и переехал в арендованный дом. В это время певица была на отдыхе в Италии.
"Бен продолжает жить в Брентвуде. Он там уже около двух месяцев. Наверное, он в порядке. Он каждый день в своём офисе и, кажется, сосредоточен на работе", — рассказал ещё один инсайдер.
Напомним, ранее СМИ заподозрили Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в скором разводе. Тогда инсайдер рассказал, что певица не может его не контролировать, а он не может её изменить и невозможно, чтобы это продолжалось. Слухи подогрело ещё отсутствие Аффлека на мероприятии Met Gala, хотя Лопес по традиции приняла в нём участие.