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29 июня, 19:46

Бен Аффлек окончательно съехал из дома, где жил с Джей Ло

Бен Аффлек и Дженифер Лопес. Обложка © ТАСС / Jordan Strauss

Бен Аффлек и Дженифер Лопес. Обложка © ТАСС / Jordan Strauss

Голливудский актёр Бен Аффлек окончательно съехал из особняка, в котором проживал вместе с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает издание People.

Инсайдер рассказал, что актёр собрал вещи и переехал в арендованный дом. В это время певица была на отдыхе в Италии.

"Бен продолжает жить в Брентвуде. Он там уже около двух месяцев. Наверное, он в порядке. Он каждый день в своём офисе и, кажется, сосредоточен на работе", — рассказал ещё один инсайдер.

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Напомним, ранее СМИ заподозрили Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в скором разводе. Тогда инсайдер рассказал, что певица не может его не контролировать, а он не может её изменить и невозможно, чтобы это продолжалось. Слухи подогрело ещё отсутствие Аффлека на мероприятии Met Gala, хотя Лопес по традиции приняла в нём участие.

Нигина Азамова
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