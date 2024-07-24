Блиновская погасила 80 млн рублей перед налоговой, но это капля в море долга
SHOT: Блиновская выплатила ФНС 80 млн рублей, но должна ещё почти 1,3 млрд
Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Блогерша Елена Блиновская погасила 80 млн рублей долга перед Федеральной налоговой службой, сообщает SHOT. Теперь сумма её долга составляет 1,213 миллиарда рублей, а полторы недели назад было 1,296 миллиарда рублей.
Напомним, проблемы с законом у Блиновской начались весной 2023 года. Тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год "королева марафонов" погасила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. Блиновская пыталась признать себя банкротом, но суд ей отказал.