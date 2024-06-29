Певица Лада Дэнс погасила миллионный долг перед налоговой

Певица Лада Дэнс за полгода смогла погасить все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Артистка должна была выплатить почти один миллион рублей, сообщает SHOT.

ФНС ещё в декабре прошлого года пригрозила певице блокировкой счетов и запретом на выезд за границу из-за долга в 968 тысяч рублей. В результате Лада стала постепенно выплачивать долг. По данным телеграм-канала, на днях певица внесла последние 275 тысяч рублей, теперь она ничего не должна налоговикам.