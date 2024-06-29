Певица Лада Дэнс погасила миллионный долг перед налоговой
SHOT: Певица Лада Дэнс погасила долги перед ФНС в 1 млн рублей за полгода
Певица Лада Дэнс. Обложка © ТАСС / Анна Салынская
Певица Лада Дэнс за полгода смогла погасить все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Артистка должна была выплатить почти один миллион рублей, сообщает SHOT.
ФНС ещё в декабре прошлого года пригрозила певице блокировкой счетов и запретом на выезд за границу из-за долга в 968 тысяч рублей. В результате Лада стала постепенно выплачивать долг. По данным телеграм-канала, на днях певица внесла последние 275 тысяч рублей, теперь она ничего не должна налоговикам.
А ранее Life.ru рассказывал о проблемах с законом у "королевы марафонов" Елены Блиновской, которые у неё начались весной 2023 года. Тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год блогерша погасила более 140 миллионов рублей, однако из-за пеней должок вырос. Недавно она пыталась признать себя банкротом, но суд ей отказал. Тем временем Блиновская продала квартиру и погасила ещё 70 миллионов долга, ей осталось внести ещё свыше миллиарда рублей.