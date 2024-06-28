Елена Блиновская продала квартиру и погасила ещё 70 миллионов долга
Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Блогерша Елена Блиновская выплатила ещё 70 миллионов рублей налоговой задолженности, которую ей выставила ФНС в рамках уголовного дела. Как сообщает Mash, ей пришлось внести деньги от продажи квартиры.
Теперь ей осталось внести в казну 1,35 млрд рублей.
Проблемы с законом у "королевы марафонов" весной 2023 года. Тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год Блиновская погасила более 140 миллионов рублей, однако из-за пеней должок рос. Недавно она пыталась признать себя банкротом, но суд ей отказал.
А сегодня стало известно, что её мужа — Алексея Блиновского объявили в розыск. Причина кроется в неявке к следователю в рамках обвинения по двум статьям. В отношении предпринимателя завели уголовное дело по ч. 2 п. "б" статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере", по которой грозит до пяти лет колонии.