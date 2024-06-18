ФНС: Блиновская уходила от уплаты налогов при помощи 18 организаций и трёх ИП

Арестованная блогер Елена Блиновская создала вокруг себя целую сеть организаций для распределения доходов и ухода от уплаты налогов. Всего в преступной схеме были задействованы 18 компаний и три индивидуальных предпринимателя, с которыми у бизнесвумен были заключены лицензионные договоры.

"Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты её интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской", — заявила представитель Федеральной налоговой службы в 9-м арбитражном апелляционном суде.