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17 июня, 23:45

ФНС: Блиновская уходила от уплаты налогов при помощи 18 организаций и трёх ИП

Арестованная блогер Елена Блиновская создала вокруг себя целую сеть организаций для распределения доходов и ухода от уплаты налогов. Всего в преступной схеме были задействованы 18 компаний и три индивидуальных предпринимателя, с которыми у бизнесвумен были заключены лицензионные договоры.

"Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты её интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской", — заявила представитель Федеральной налоговой службы в 9-м арбитражном апелляционном суде.

ФНС выяснила, что упомянутые компании были созданы незадолго до заключения договора с автором "марафона желаний". Как только одна из организаций достигала лимита для действия упрощённой системы налогообложения, деньги начинала отмывать другая.

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"Королева марафонов" заимела проблемы с законом весной 2023 года, когда ФНС нашёл у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год Блиновская погасила более 140 миллионов рублей, но за это время её долг лишь вырос из-за пени и неустоек. А недавно она пыталась признать себя банкротом, однако суд отказал блогеру.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Илья Пушкарев
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