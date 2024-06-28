Сбежавшая на Украину оперная певица Максакова* накопила долги в России

Певица Мария Максакова*, которая переехала на Украину, не оплатила долги в России и получила взыскание на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно файлам, у Максаковой* два долга на общую сумму 61 249 рублей. Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей, за просрочку по ней накапало 4233 рубля. Вторая составляет 25 тысяч рублей, по ней дополнительно назначено взыскание в размере двух тысяч рублей.

К слову, покинувшей Россию оперной певице и экс-депутату Госдумы Марии Максаковой* может грозить до 15 лет тюрьмы за содействие терроризму из-за её последнего интервью. Как стало известно Life.ru, на её нелестные высказывания перед латвийскими журналистами обратили внимание общественники из движения "Зов народа". Запрос в Генпрокуратуру также направил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.