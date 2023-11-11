Скандальным интервью сбежавшей из России Максаковой* займётся Генпрокуратура

Оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* проверят на предмет дискредитации ВС РФ. Соответствующий запрос в Генпрокуратуру направил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв, о чём говорится в телеграм-канале комиссии.

"Направил в Генеральную прокуратуру РФ материалы для проведения проверки причастности М.П. Максаковой-Игенбергс*, включённой в реестр иностранных агентов, к призывам предоставлять вооружение Украине и дискредитации ВС РФ", — сообщается в публикации комиссии.

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