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Регион
Опубликовано 11 ноября 2023, 21:15
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Скандальным интервью сбежавшей из России Максаковой* займётся Генпрокуратура

В ГД просят Генпрокуратуру проверить Максакову-Игенбергс* на дискредитацию ВС РФ

Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariamaksakova

Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariamaksakova

Оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* проверят на предмет дискредитации ВС РФ. Соответствующий запрос в Генпрокуратуру направил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв, о чём говорится в телеграм-канале комиссии.

"Направил в Генеральную прокуратуру РФ материалы для проведения проверки причастности М.П. Максаковой-Игенбергс*, включённой в реестр иностранных агентов, к призывам предоставлять вооружение Украине и дискредитации ВС РФ", сообщается в публикации комиссии.

Сбежавшая из России Максакова* наговорила на 15 лет тюрьмы в новом интервью
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Ранее сегодня стало известно о том, что общественники из "Зова народа" потребовали признать иностранными агентами участников группы Shortparis и проверить их на предмет дискредитации Российской армии. С этим они обратились в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ.

* Внесена в реестр иностранных агентов.

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Юрий Лысенко
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