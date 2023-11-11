Скандальным интервью сбежавшей из России Максаковой* займётся Генпрокуратура
В ГД просят Генпрокуратуру проверить Максакову-Игенбергс* на дискредитацию ВС РФ
Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariamaksakova
Оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* проверят на предмет дискредитации ВС РФ. Соответствующий запрос в Генпрокуратуру направил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв, о чём говорится в телеграм-канале комиссии.
"Направил в Генеральную прокуратуру РФ материалы для проведения проверки причастности М.П. Максаковой-Игенбергс*, включённой в реестр иностранных агентов, к призывам предоставлять вооружение Украине и дискредитации ВС РФ", — сообщается в публикации комиссии.
Ранее сегодня стало известно о том, что общественники из "Зова народа" потребовали признать иностранными агентами участников группы Shortparis и проверить их на предмет дискредитации Российской армии. С этим они обратились в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ.
* Внесена в реестр иностранных агентов.