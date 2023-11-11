Группу Shortparis потребовали проверить и наказать за дискредитацию Российской армии
"Зов народа" призвал наказать группу Shortparis за дискредитацию ВС России
Общественники из "Зова народа" потребовали признать иностранными агентами участников группы Shortparis и проверить их на предмет дискредитации Российской армии. С этим они обратились в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ, сообщает SHOT.
Поводом для проверки послужили резкие высказывания солиста коллектива Николая Комягина против проведения специальной военной операции. Известно, что после её начала он организовал несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге, после чего получил наказание в виде штрафа. Кроме того, в апреле и декабре 2022 года музыканты устраивали флешмобы на своих концертах в поддержку ВСУ.
А ранее Лайф рассказывал про дуэт Zero People, выступление которого было сорвано на днях в Петербурге. Силовики нагрянули на тайный концерт группы в клуб "Космонавт" буквально за несколько минут до его начала из-за антироссийских высказываний вокалиста Александра Красовицкого. После этого оба артиста вышли на связь и заверили, что проведут отменённое мероприятие в другой день. Также группа записала видеообращение, в котором раз и навсегда поставила точку по поводу своей позиции — музыканты назвали себя патриотами России.