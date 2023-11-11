Группу Shortparis потребовали проверить и наказать за дискредитацию Российской армии

Общественники из "Зова народа" потребовали признать иностранными агентами участников группы Shortparis и проверить их на предмет дискредитации Российской армии. С этим они обратились в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ, сообщает SHOT.

Поводом для проверки послужили резкие высказывания солиста коллектива Николая Комягина против проведения специальной военной операции. Известно, что после её начала он организовал несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге, после чего получил наказание в виде штрафа. Кроме того, в апреле и декабре 2022 года музыканты устраивали флешмобы на своих концертах в поддержку ВСУ.