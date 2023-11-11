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11 ноября, 07:11

"Ни слова против СВО": Группа Zero People объяснилась после срыва концерта в Петербурге

Вокалист Zero People Александр Красовицкий назвал себя патриотом России

Участники Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин записали новое видеообращение к поклонникам и всей общественности после недавнего инцидента с сорванным концертом. Музыканты заявили, что никогда не выступали против специальной военной операции, а также назвали себя патриотами. Об этом сообщает телеканал "360".

Вокалист Zero People Александр Красовицкий назвал себя патриотом России. Видео © t.me / 360tv

"На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО, ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и безусловно являемся патриотами России", — заверил вокалист Красовицкий.

Вместе с тем клавишник Заранкин подчеркнул, что на концерте, который планировался в Петербурге, никто из них не собирался выступать перед публикой с антироссийскими или проукраинскими лозунгами. Артист также назвался патриотом и заявил, что относится к руководству нашей страны с большим уважением.

Группа Zero People вышла на связь после сорванного тайного концерта в Петербурге

Группа Zero People вышла на связь после сорванного тайного концерта в Петербурге

Как уже рассказывал Лайф, на днях силовики нагрянули на тайный концерт российской группы Zero People, проведение которого планировалось в петербургском клубе "Космонавт". Выступление было сорвано за считаные минуты до начала. Причиной послужили антироссийские высказывания Красовицкого, который также является фронтменом "Animal ДжаZ". Омоновцы побеседовали с самими музыкантами и проверили документы у их поклонников. При этом без эксцессов не обошлось — одна слишком эмоциональная фанатка оказалась так сильно расстроена произошедшим, что набросилась на одного из мужчин в форме. Против женщины завели дело по двум статьям, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Суд избрал фанатке меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Обложка ©

Vk / Zero People

Николь Вербер
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