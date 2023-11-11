"Ни слова против СВО": Группа Zero People объяснилась после срыва концерта в Петербурге

Участники Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин записали новое видеообращение к поклонникам и всей общественности после недавнего инцидента с сорванным концертом. Музыканты заявили, что никогда не выступали против специальной военной операции, а также назвали себя патриотами. Об этом сообщает телеканал "360".

Вокалист Zero People Александр Красовицкий назвал себя патриотом России. Видео © t.me / 360tv

"На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО, ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и безусловно являемся патриотами России", — заверил вокалист Красовицкий.