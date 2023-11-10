Суд избрал меру пресечения для 50-летней фанатки Zero People, ударившей омоновца

50-летней Наталье Артёмовой, которая ударила силовика на концерте группы Zero People, избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщила в пятницу, 10 ноября, Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напавшей на омоновца поклоннице Zero People избрали запрет определённых действий. Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Женщина обвиняется по статьям об оскорблении и применении насилия к представителю власти. Следствие указывает, что фанатка Zero People ударила росгвардейца рукой по голове, нанесла несколько ударов в грудь и ногой — в бедро, а также окатила его крепкой бранью.

"Артёмова была задержана в порядке ст. 91–92 УПК РФ, в этот же день ей было предъявлено обвинение. Вину признала и раскаялась", — говорится в сообщении пресс-службы.