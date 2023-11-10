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10 ноября, 14:10

Суд избрал меру пресечения для 50-летней фанатки Zero People, ударившей омоновца

Напавшей на омоновца поклоннице Zero People избрали запрет определённых действий

50-летней Наталье Артёмовой, которая ударила силовика на концерте группы Zero People, избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщила в пятницу, 10 ноября, Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напавшей на омоновца поклоннице Zero People избрали запрет определённых действий. Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Женщина обвиняется по статьям об оскорблении и применении насилия к представителю власти. Следствие указывает, что фанатка Zero People ударила росгвардейца рукой по голове, нанесла несколько ударов в грудь и ногой — в бедро, а также окатила его крепкой бранью.

"Артёмова была задержана в порядке ст. 91–92 УПК РФ, в этот же день ей было предъявлено обвинение. Вину признала и раскаялась", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напавшей на омоновца фанатке Zero People грозит до пяти лет тюрьмы

Напавшей на омоновца фанатке Zero People грозит до пяти лет тюрьмы

Как уже рассказывал Лайф, вечером 9 ноября сотрудники ОМОНа сорвали тайный концерт российского дуэта Zero People в петербургском клубе "Космонавт". Всё из-за антироссийских высказываний лидера группы Александра Красовицкого (фронтмен Animal JazZ). Силовики проверили документы у зрителей, а также побеседовали с Красовицким и его напарником Александром Заранкиным. При этом одна из посетительниц концерта возмутилась испорченному вечеру, из-за чего набросилась на омоновца.

Обложка ©

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Марина Калегина
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