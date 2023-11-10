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10 ноября, 14:12

Против фанатки Zero People, дравшейся с омоновцем, завели дело по двум статьям

<p>Не попавшая на концерт группы Zero People разъярённая фанатка, которая напала на омоновца. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59219" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Не попавшая на концерт группы Zero People разъярённая фанатка, которая напала на омоновца. Обложка © Telegram / SHOT

Против 50-летней фанатки Zero People, дравшейся с сотрудником ОМОНа в Санкт-Петербурге и назвавшей его тварью, возбудили уголовное дело по двум статьям. Как уточняет телеграм-канал SHOT, речь идёт о женщине по имени Наталья Артёмова. Ей вменяют оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

Не попавшая на концерт группы Zero People разъярённая фанатка напала на омоновца. Видео © LIFE

Близкие женщины рассказали, что она замужем, у неё есть дети подросткового возраста. Работает поклонница Zero People в офисе, какое-то время она занималась продажей мебели. При этом раньше знакомые Артёмовой не замечали, чтобы она где-то скандалила.

Напавшей на омоновца фанатке Zero People грозит до пяти лет тюрьмы

Напавшей на омоновца фанатке Zero People грозит до пяти лет тюрьмы

Сама поклонница из Москвы, она давно следит за рок-концертами, в том числе за группой Zero People, лидером которой является Александр Красовицкий (фронтмен Animal ДжаZ). Напомним, что в Северную столицу она поехала ради концерта кумиров, однако 9 ноября его сорвали силовики. Женщина расстроилась, что заплатила деньги зря, и набросилась на бойца ОМОНа. Силовики пришли на тайный концерт дуэта Zero People в петербургском клубе после антироссийских высказываний Александра Красовицкого. Сотрудники ОМОНа проверили документы у зрителей, а также побеседовали с Красовицким и его напарником Александром Заранкиным. Спустя несколько часов группа Zero People вышла на связь и сообщила, что сорванный концерт в Петербурге пройдёт в другой день.

Никита Осипов
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