Против фанатки Zero People, дравшейся с омоновцем, завели дело по двум статьям
Не попавшая на концерт группы Zero People разъярённая фанатка, которая напала на омоновца. Обложка © Telegram / SHOT
Против 50-летней фанатки Zero People, дравшейся с сотрудником ОМОНа в Санкт-Петербурге и назвавшей его тварью, возбудили уголовное дело по двум статьям. Как уточняет телеграм-канал SHOT, речь идёт о женщине по имени Наталья Артёмова. Ей вменяют оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.
Не попавшая на концерт группы Zero People разъярённая фанатка напала на омоновца. Видео © LIFE
Близкие женщины рассказали, что она замужем, у неё есть дети подросткового возраста. Работает поклонница Zero People в офисе, какое-то время она занималась продажей мебели. При этом раньше знакомые Артёмовой не замечали, чтобы она где-то скандалила.
Сама поклонница из Москвы, она давно следит за рок-концертами, в том числе за группой Zero People, лидером которой является Александр Красовицкий (фронтмен Animal ДжаZ). Напомним, что в Северную столицу она поехала ради концерта кумиров, однако 9 ноября его сорвали силовики. Женщина расстроилась, что заплатила деньги зря, и набросилась на бойца ОМОНа. Силовики пришли на тайный концерт дуэта Zero People в петербургском клубе после антироссийских высказываний Александра Красовицкого. Сотрудники ОМОНа проверили документы у зрителей, а также побеседовали с Красовицким и его напарником Александром Заранкиным. Спустя несколько часов группа Zero People вышла на связь и сообщила, что сорванный концерт в Петербурге пройдёт в другой день.