Против фанатки Zero People, дравшейся с омоновцем, завели дело по двум статьям

Против 50-летней фанатки Zero People, дравшейся с сотрудником ОМОНа в Санкт-Петербурге и назвавшей его тварью, возбудили уголовное дело по двум статьям. Как уточняет телеграм-канал SHOT , речь идёт о женщине по имени Наталья Артёмова. Ей вменяют оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

Близкие женщины рассказали, что она замужем, у неё есть дети подросткового возраста. Работает поклонница Zero People в офисе, какое-то время она занималась продажей мебели. При этом раньше знакомые Артёмовой не замечали, чтобы она где-то скандалила.