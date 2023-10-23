Сбежавшая из России Максакова* наговорила на 15 лет тюрьмы в новом интервью

Покинувшей Россию оперной певице и экс-депутату Госдумы Марии Максаковой* может грозить до 15 лет тюрьмы за "содействие терроризму" из-за её последнего интервью. Как стало известно Лайфу, на её нелестные высказывания перед латвийскими журналистами обратили внимание общественники из движения "Зов народа".

Так, в злополучном интервью Максакова* рассказала, как она восхищается главой украинской разведки Кириллом Будановым и возможностью сфотографироваться с ним. Кроме того, она выступила за предоставление Киеву дальнобойных ракет Taurus и ATACMS, а также заявила, что сильно "ждёт победы Украины". Теперь против певицы требуют возбудить уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", а также включить её в реестр экстремистов. Как отметил в беседе с Лайфом председатель движения "Зов народа" Сергей Зайцев, Максакова* является настоящим предателем и государственным изменником.

"Сбежавшая из России Максакова* является открытым государственным изменником и предателем Родины, не стесняясь заявляет, что общается с Будановым и попрошайничает у Запада оружие для нацистского режима Украины. Считаем, что её нужно вносить в список экстремистов и террористов России и возбудить на неё уголовные дела", — высказался Зайцев.

Напомним, в мае текущего года российский Минюст внёс Максакову* в список иноагентов. В 2016 году певица уехала на Украину вместе с мужем, депутатом Госдумы VI созыва Денисом Вороненковым, который был убит в центре Киева в 2017 году. В Россию Максакова* вернулась в конце 2021 года. Однако после попыток уладить проблемы с недвижимостью в Москве артистка вновь уехала на Украину.