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5 мая, 18:22

Оперная певица Мария Максакова и глава ФБК Мария Певчих признаны иноагентами

Минюст внёс в список иноагентов Марию Певчих, Марию Максакову и ещё 6 человек

<p>Мария Певчих и Мария Максакова (справа). Обложка © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%85,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">European Commission</a>, © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%98%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Владимир Широков</p>

Мария Певчих и Мария Максакова (справа). Обложка © Wikipedia / European Commission, © Wikipedia / Владимир Широков

Минюст России пополнил список иностранных агентов именами восьми человек, тремя организациями и изданием "Тайга.инфо"*. В их числе оперная певица Мария Максакова*, блогер Георгий Албуров*, глава ФБК** Мария Певчих*, сообщается на сайте министерства.

"5 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Я.А. Матвеев*, А.А. Осовцов*, И.С. Преображенский*, Г.В. Албуров, М.П. Максакова-Игенбергс, М.К. Певчих, В.Б. Пастухов*, Е.В. Агафонова*", — сказано в сообщении.

Также в список попали женское общественно-политическое движение "Мягкая сила"*, "Кризисная группа СК SOS" (North Caucasus SOS Crisis Group*), "Тайга.инфо" и "Санкт-Петербургский русский ПЕН-клуб"*.

Стендапера Данилу Поперечного требуют признать иноагентом за сбор денег для ВСУ

Стендапера Данилу Поперечного требуют признать иноагентом за сбор денег для ВСУ

Ранее в реестр иноагентов был включён комик Семён Слепаков*. В министерстве пояснили, что он позволял себе негативные высказывания в адрес россиян и получал поддержку от иностранных источников.

* Включены в список иностранных агентов

* * Экстремистская организация запрещена в РФ и ликвидирована.


Андрей Бражников
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