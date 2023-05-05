Оперная певица Мария Максакова и глава ФБК Мария Певчих признаны иноагентами

Минюст России пополнил список иностранных агентов именами восьми человек, тремя организациями и изданием "Тайга.инфо"*. В их числе оперная певица Мария Максакова*, блогер Георгий Албуров*, глава ФБК** Мария Певчих*, сообщается на сайте министерства.

"5 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Я.А. Матвеев*, А.А. Осовцов*, И.С. Преображенский*, Г.В. Албуров, М.П. Максакова-Игенбергс, М.К. Певчих, В.Б. Пастухов*, Е.В. Агафонова*", — сказано в сообщении.

Также в список попали женское общественно-политическое движение "Мягкая сила"*, "Кризисная группа СК SOS" (North Caucasus SOS Crisis Group*), "Тайга.инфо" и "Санкт-Петербургский русский ПЕН-клуб"*.

Ранее в реестр иноагентов был включён комик Семён Слепаков*. В министерстве пояснили, что он позволял себе негативные высказывания в адрес россиян и получал поддержку от иностранных источников.