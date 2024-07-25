55 и развод — не повод грустить: Джей Ло с размахом отметила свой юбилей

Недавно певица Дженнифер Лопес, которая, казалось бы, должна плакать в подушку и грустить о разводе с ненаглядным Беном Аффлеком, устроила пир на весь мир. Размах мероприятия оказался действительно королевским, ведь всё было оформлено в лучших традициях сериала "Бриджертоны". Ну а как ещё отмечать 55 лет?

Дженнифер Лопес отметила 55 лет и устроила вечеринку в стиле сериала "Бриджертоны". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Кстати, без пяти минут бывший муж звезды не пришёл на торжество. Интересно, сам не захотел или "королева" не соизволила пригласить? Именинница Дженнифер, кажется, ничуть не расстроилась из-за этого, ведь с её лица не сходила улыбка. Да и помимо возлюбленного на празднике хватало гостей, так что диве точно некогда было скучать. Да и как можно грустить, оказавшись в прекрасной эпохе начала XIX века!

Бен Аффлек не пришёл на день рождения Дженнифер Лопес, чем подогрел слухи об их разводе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Само торжество прошло в Хэмптоне, в особняке певицы. Помимо роскошного платья, расшитого золотыми нитками и всевозможными камнями, звезда решила, что нелишним будет и трон, на котором она важно восседала. Надо заметить, что сценарий вечера был отнюдь не скромным. Продумала Джей Ло всё до мелочей: кучер с каретой, музыканты-скрипачи, невероятные угощения и потрясающий декор, который словно перенёс всех гостей в любимый сериал о Бриджертонах.

Для празднования дня рождения Джей Ло выбрала роскошные платья в стиле начала XIX века. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Очевидно, танцевать в пышном платье было не очень удобно, поэтому в конце вечера Лопес решила сменить наряд и переоделась в красивейшее нежное платье зелёного оттенка. В нём Джей Ло смогла вдоволь наплясаться с друзьями, ведь активностей было очень много! Начинали с классических танцевальных па XIX века под аккомпанемент оркестра, а позже отрывались под современные хиты. В общем, весело было всем! Бен Аффлек, наверное, кусал локти, что не пришёл.

Дженнифер Лопес обратилась к своим поклонникам и поблагодарила их за любовь и поддержку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Звезда также разместила в своих социальных сетях пост, в котором призналась в любви поклонникам и поблагодарила их за поздравления и за то, что они всегда с ней рядом. Девушка также написала, что знает, что всегда может положиться на них. "У меня действительно самые лучшие, самые удивительные фанаты в мире", — поделилась Дженнифер.

Лопес не комментирует слухи о разводе с Беном Аффлеком, но счастлива и без него. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo