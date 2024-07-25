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25 июля, 12:08

Хабенский снова сыграет следователя Меглина в третьем сезоне сериала "Метод"

Хабенский в сериале "Метод". Обложка © "Метод", режиссёр Юрий Быков, сценаристы Дмитрий Иванов, Олег Маловичко, Милана Касакина / "Кинопоиск"

Хабенский в сериале "Метод". Обложка © "Метод", режиссёр Юрий Быков, сценаристы Дмитрий Иванов, Олег Маловичко, Милана Касакина / "Кинопоиск"

Актёр Константин Хабенский снова сыграет следователя Родиона Меглина в третьем сезоне сериала-триллера "Метод". Об этом сообщил режиссёр проекта Юрий Быков.

По его словам, сериал можно назвать страшной сказкой. В новом сезоне будут играть два "больших артиста", имена которых пока раскрывать нельзя, отметил Быков.

"Это история, как мы с Хабенским говорили с самого начала, про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов", — сказал Быков во время паблик-тока на "Плюс Даче" в Нижнем Новгороде.

"Метод" — российский сериал производства кинокомпании "Среда", вышедший на экраны в 2015 году. Главные роли в первых двух сезонах исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева. Съёмки сериала проходили преимущественно в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Выход третьего сезона запланирован на 2025 год.

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А ранее сообщалось, что актёры Иван Янковский и Никита Кологривый сыграют в российской адаптации "Сверхъестественного". По утверждению инсайдеров, ремейк американского сериала готовит телеканал ТНТ.

Наталья Демьянова
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