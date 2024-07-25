Экс-супругу Пелагеи хоккеисту Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов в 64 млн
Иван Телегин и Пелагея. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Олимпийскому чемпиону, хоккеисту "Авангарда" и бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов в 64 миллиона рублей. Об этом узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, сейчас из-за долга по ипотеке спортсмена разыскивают приставы. Несколько лет назад Телегин и Пелагея купили роскошный особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 "квадратов". Внутри — зона СПА с турецкой парной, дизайнерская мебель, отделка дорогим мрамором и шпоном ясеня.
После развода хоккеист перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство. Также у звезды "Авангарда" арестовали автомобиль BMW X5, который он приобрёл несколько лет назад за 7 миллионов рублей.
SHOT уточняет, что в прошлом сезоне Иван Телегин заработал в "Авангарде" 20 миллионов рублей. Годом ранее его оклад был в два с лишним раза выше — 45 миллионов.
Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, в 2017-м у пары родилась дочь. А летом 2020 года супруги развелись. Спустя несколько месяцев после развода хоккеист снова женился. Его новой возлюбленной оказалась блондинка Мария Гончар. А недавно между бывшими супругами разгорелся скандал: Пелагея сообщила, что Иван Телегин наложил запрет на выезд их общей дочери Таисии за рубеж. Из-за этого были сорваны каникулы ребёнка.