Экс-супругу Пелагеи хоккеисту Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов в 64 млн

Олимпийскому чемпиону, хоккеисту "Авангарда" и бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов в 64 миллиона рублей. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас из-за долга по ипотеке спортсмена разыскивают приставы. Несколько лет назад Телегин и Пелагея купили роскошный особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 "квадратов". Внутри — зона СПА с турецкой парной, дизайнерская мебель, отделка дорогим мрамором и шпоном ясеня.

После развода хоккеист перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство. Также у звезды "Авангарда" арестовали автомобиль BMW X5, который он приобрёл несколько лет назад за 7 миллионов рублей.