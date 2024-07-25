Внук Пугачёвой с жильём в центре Москвы задолжал коммунальщикам почти 50 тысяч за парковку
Mash: Внук Пугачёвой Никита Пресняков задолжал коммунальщикам 41 тыс. за парковку
Никита Пресняков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / npresnyakov
Переехавший в США внук Аллы Пугачёвой оставил в России приличный долг за парковку. По данным Mash, Никита Пресняков с октября 2019 года по сентябрь 2022 года ставил свой Lexus в Варсонофьевском переулке — у доходного дома, построенного по заказу князя Оболенского-Нелединского, в котором у него есть элитные апартаменты. Однако за парковочное место родственник Примадонны не платил.
Когда долг достиг 41 222 рублей, ГБУ "Жилищник Мещанского района" обратилось в суд. Поступающие письма с требованием оплатить задолженность сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова предпочитает просто игнорировать.
Ранее СМИ узнали о долге, оставленном почившим основателем финансовой пирамиды "МММ" Сергеем Мавроди. Утверждается, что легендарный махинатор задолжал минимум полтора миллиарда рублей, причём исполнительные листы выдавались с 2007-го по 2017 год.