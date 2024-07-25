Внук Пугачёвой с жильём в центре Москвы задолжал коммунальщикам почти 50 тысяч за парковку

Переехавший в США внук Аллы Пугачёвой оставил в России приличный долг за парковку. По данным Mash, Никита Пресняков с октября 2019 года по сентябрь 2022 года ставил свой Lexus в Варсонофьевском переулке — у доходного дома, построенного по заказу князя Оболенского-Нелединского, в котором у него есть элитные апартаменты. Однако за парковочное место родственник Примадонны не платил.