Основатель "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на полтора миллиарда

Умерший в 2018 году основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди оставил долги как минимум на полтора миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные из базы судебных приставов.

По данным РИА "Новостей", в отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 год Хамовническим судом было выдано более двухсот исполнительных листов на сумму 1,6 миллиарда рублей. Чуть более двухсот тысяч из них — это долг за госпошлины, а более 250 миллионов — "взыскания имущественного характера".