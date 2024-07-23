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23 июля, 06:05

Основатель "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на полтора миллиарда

Сергей Мавроди в 2008 году. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Сергей Мавроди в 2008 году. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Умерший в 2018 году основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди оставил долги как минимум на полтора миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные из базы судебных приставов.

По данным РИА "Новостей", в отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 год Хамовническим судом было выдано более двухсот исполнительных листов на сумму 1,6 миллиарда рублей. Чуть более двухсот тысяч из них — это долг за госпошлины, а более 250 миллионов — "взыскания имущественного характера".

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Напомним, Сергей Мавроди скончался в Москве от сердечного приступа 26 марта 2018 года. Основателю финансовой пирамиды было 62 года. А спустя пару месяцев после похорон на его странице в соцсетях появилась информация о том, что стал доступен обмен старых билетов МММ на криптовалюту MVR, запущенную в 2016 году. Летом 2022-го Мавроди вновь "напомнил о себе", когда на фасадах и стенах домов в Москве появились трафаретные надписи с его изображениями — авторы настенных художеств решили предупредить таким способом об опасности использования бесплатного VPN.

Алексей Берковиц
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