Основатель "МММ" Сергей Мавроди оставил долги на полтора миллиарда
Сергей Мавроди в 2008 году. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
Умерший в 2018 году основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди оставил долги как минимум на полтора миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные из базы судебных приставов.
По данным РИА "Новостей", в отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 год Хамовническим судом было выдано более двухсот исполнительных листов на сумму 1,6 миллиарда рублей. Чуть более двухсот тысяч из них — это долг за госпошлины, а более 250 миллионов — "взыскания имущественного характера".
Напомним, Сергей Мавроди скончался в Москве от сердечного приступа 26 марта 2018 года. Основателю финансовой пирамиды было 62 года. А спустя пару месяцев после похорон на его странице в соцсетях появилась информация о том, что стал доступен обмен старых билетов МММ на криптовалюту MVR, запущенную в 2016 году. Летом 2022-го Мавроди вновь "напомнил о себе", когда на фасадах и стенах домов в Москве появились трафаретные надписи с его изображениями — авторы настенных художеств решили предупредить таким способом об опасности использования бесплатного VPN.