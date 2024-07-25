В больнице посмеялись над пациентом, который два года мучился от "рака лёгких"

Житель Китая больше двух лет страдал от кашля и боялся, что у него рак лёгких. Однако настоящей причиной симптома оказалась вовсе не онкология, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По её данным, 54-летний житель провинции Чжэцзян, расположенной на востоке Китая, долго мучился от кашля, из-за чего даже начал принимать безрецептурные препараты. Однако легче мужчине так и не становилось, из-за чего он обратился к врачам. В ходе обследования у пациента выявили опухоль в правом лёгком, что усилило его опасения по поводу онкологии.

Однако в результате биопсии оказалось, что той самой "опухолью" в лёгких мужчины оказался кончик перца чили. Тогда же китаец вспомнил, что два года назад подавился им во время еды. История пациента не только насмешила врачей, но и привлекла внимание в соцсетях.