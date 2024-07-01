В Подмосковье у подростка едва не лопнул мочевой пузырь из-за магнитов в пенисе

В подмосковных Люберцах врачи достали из уретры и мочевого пузыря 13-летнего мальчика около 50 магнитов. Об этом Life.ru рассказали в региональном Минздраве.

Юный пациент обратился в приёмный покой Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) с острой задержкой мочи, что угрожало разрывом мочевого пузыря. В ходе обследования медики обнаружили в организме парня несколько десятков магнитных шариков. Инородные тела пришлось удалять через небольшой разрез в мочевом пузыре. Контрольный рентген подтвердил, что никаких магнитов в мальчике не осталось.

Рентген ребёнка до хирургического вмешательства. Фото © Предоставлено Life.ru

В настоящее время с ребёнком всё хорошо, он выписан на амбулаторное наблюдение. Зачем он засунул в пенис магниты, остаётся загадкой.