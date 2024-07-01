В Подмосковье у подростка едва не лопнул мочевой пузырь из-за магнитов в пенисе
Подмосковные врачи достали 50 магнитов из уретры и мочевого пузыря подростка
Магниты, которые достали из мочевого пузыря и уретры подростка. Обложка © Предоставлено Life.ru
В подмосковных Люберцах врачи достали из уретры и мочевого пузыря 13-летнего мальчика около 50 магнитов. Об этом Life.ru рассказали в региональном Минздраве.
Юный пациент обратился в приёмный покой Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) с острой задержкой мочи, что угрожало разрывом мочевого пузыря. В ходе обследования медики обнаружили в организме парня несколько десятков магнитных шариков. Инородные тела пришлось удалять через небольшой разрез в мочевом пузыре. Контрольный рентген подтвердил, что никаких магнитов в мальчике не осталось.
Рентген ребёнка до хирургического вмешательства. Фото © Предоставлено Life.ru
В настоящее время с ребёнком всё хорошо, он выписан на амбулаторное наблюдение. Зачем он засунул в пенис магниты, остаётся загадкой.
А ранее Life.ru писал, что врачи в Подмосковье спасли младенца, который проглотил часть конструктора. У десятимесячного ребёнка были зафиксированы острое нарушение дыхания и симптомы удушья.