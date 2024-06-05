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5 июня, 14:36

Подмосковные врачи спасли малыша, которого едва не убил крохотный цветок

Врачи в Солнечногорске спасли младенца, проглотившего часть конструктора

Заставшая в дыхательных путях малыша деталь конструктора в виде цветка. Обложка © VK / ГБУЗ МО "Солнечногорская больница"

Заставшая в дыхательных путях малыша деталь конструктора в виде цветка. Обложка © VK / ГБУЗ МО "Солнечногорская больница"

В Московской области врачи-реаниматологи спасли десятимесячного ребёнка с острым нарушением дыхания и симптомами удушья из-за попавшей в дыхательные пути пластиковой детали от конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе солнечногорской больницы.

"Мы приняли решение о проведении экстренной бронхоскопии. Всего манипуляция заняла пять минут. Под наркозом наши эндоскописты провели санационную бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зелёным пластиковым цветком от детского конструктора", описал ход операции заведующий отделением реанимации Александр Ерохин.

Сейчас дыхательные функции мальчика полностью вернулись в норму, его самочувствие значительно улучшилось, но пока маленький пациент продолжает оставаться под присмотром врачей. Специалисты клиники напоминают, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, особенно если в помещении есть не спрятанные от них мелкие предметы.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае из Уфы — трёхлетняя девочка во время игры проглотила металлическую фигурку в виде котёнка, после чего у неё началась боль в груди. Трагедии удалось избежать благодаря своевременным действиям родителей, которые сразу заметили, что дочь тащит что-то в рот, и отвезли её в детскую клиническую больницу Республики Башкортостан.

Юрий Лысенко
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