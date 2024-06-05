Подмосковные врачи спасли малыша, которого едва не убил крохотный цветок

В Московской области врачи-реаниматологи спасли десятимесячного ребёнка с острым нарушением дыхания и симптомами удушья из-за попавшей в дыхательные пути пластиковой детали от конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе солнечногорской больницы.

"Мы приняли решение о проведении экстренной бронхоскопии. Всего манипуляция заняла пять минут. Под наркозом наши эндоскописты провели санационную бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зелёным пластиковым цветком от детского конструктора", — описал ход операции заведующий отделением реанимации Александр Ерохин.

Сейчас дыхательные функции мальчика полностью вернулись в норму, его самочувствие значительно улучшилось, но пока маленький пациент продолжает оставаться под присмотром врачей. Специалисты клиники напоминают, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, особенно если в помещении есть не спрятанные от них мелкие предметы.